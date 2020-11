El arquero Aldo Ibáñez dio positivo a coronavirus

En horas de la noche del miércoles, se conoció la noticia que el arquero de Defensores de Esquiú, Aldo Ibáñez, le dio positivo el test para detectar COVID-19.

Lo anunció el propio Ibáñez en sus redes sociales: ““Buenas noches quería comentarle que hoy me hice el hisopado porque trabajo en Confecat y tenía dudas y me salió positivo de Covid. No tengo ningún síntoma pero bueno hay que aislarse. Un abrazo y cuídense mucho”.

Con esto, se puede decir que el arquero es el primer futbolista en dar positivo a COVID en la provincia donde ya se encuentra aislado y haciendo la cuarentena correspondiente para su recuperación.

La situación sanitaria con el COVID es complicada en la provincia. Ya son más de 1.000 casos y la fase roja sigue vigente.