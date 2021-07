El Atlético Policial pidió la licencia fija al Consejo Federal

El Club Atlético Policial presentó hace unos días por intermedio de la Liga Catamarqueña presentó el pedido formal mediante nota al Consejo Federal por la licencia deportiva para disputar el Regional Amateur. El mismo consiste en una licencia por tres años para disputar el Regional Amateur en medio de esta pandemia que no tiene muchas precisiones en cuanto a la actividad.

Hablamos con el vicepresidente de la institución que nos confirmó: "Ya presentamos la nota al Consejo Federal por intermedio de la Liga Catamarqueña pidiendo la licencia. Sabemos que son varios clubes que ya recibieron este beneficio como General Paz Juniors de Córdoba".

Afirmó que junto a la Comisión Directiva analizaron la situación y decidieron enviar la nota pidiendo la licencia. Sobre el tiempo de cuándo habría una decisión, el dirigente no sabe pero estima que después del 20 de julio es la reunión mensual del Consejo Federal y cree que ahí se tomará una decisión.

"Policial es un club muy futbolero. Fueron muchos años jugando estas categorías, siempre fue protagonista. Eso nos llevó a pedir la licencia y creo que tenemos derecho de hacerlo porque Policial fue uno de los perjudicados cuando se canceló el Federal B", continuó diciendo.

Aclaró que el pedido es por las licencias que está otorgando el Consejo Federal por tres años donde si no ascienden vuelven a las Ligas. Además, aclaró que la Liga Catamarqueña pedirá dos plazas apartes pero las disputará en su torneo domestico o decidirá cómo ya que tiene 20 equipos afiliados y pueden tener dos plazas pero que solo es por un año en caso que no hagan un buen torneo.

"Es todo incertidumbre donde todavía no se sabe nada, hay una fecha de inicio para el Regional que también no está del todo confirmada y con esto de la pandemia no se sabe. Pero, hay que prepararnos por las dudas así cuando vuelva la actividad no nos agarre desprevenidos", confirmó.

El Consejo Federal ya dio 14 licencias deportivas donde el 20 de julio se volverán a reunir para determinar si dan más licencias o no. El Atlético Policial es uno de los dos clubes catamarqueños que pidieron la licencia junto a San Lorenzo.