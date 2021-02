El campeonato de Fútbol 5 Femenino inicia el 20 de febrero

El Departamento de Fútbol Femenino tomó la decisión en una reunión recientemente concretada, poner en marcha el Campeonato de "Fútbol 5" que dará inicio el próximo 20 de febrero.

Asimismo, once clubes confirmaron su participación: Los Sureños, Obrero de San Isidro, Villa Dolores, Sumalao, La Estación, El Auténtico, La Tercena, Social San Antonio, Defensores de Esquiú, San Martín e Independiente de San Antonio. Por su parte, Juventud Unida de La Falda aún no dio su confirmación y Las Pirquitas decidieron no formar parte de la competencia.

Mañana se llevará a cabo una nueva reunión en la sede de La Liga Chacarera de Fútbol para continuar con los detalles del campeonato. Se recuerda que hasta el 15 deberán presentar los listados de buena fé y se sorteará el fixture del certamen. La modalidad del mismo, se determinará según la conformación de equipos que presente cada club.