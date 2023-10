El catamarqueño Rodrigo Silva se consagró como Sub Campeón Argentino en la especialidad Vueltas Puntales categoría Sub 23, según informó Ciclismo Plus.

Clasificaciones

1ro Mauro Domínguez de San juan con 68 puntos

2do Rodrigo Silva de Catamarca con 67 puntos

3ro Rodrigo Diaz de San Juan con 60 puntos