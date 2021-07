El catamarqueño Segura fue titular en la derrota de Argentina XV

Este domingo por la mañana, en el estadio Charrua, Argentina XV visitó a Los Teros, Selección de Uruguay en lo que fue un partido amistoso donde los uruguayos se preparan jugar la etapa de clasificación para el Mundial de Francia 2023.

Fue triunfo de la Selección local por 42 a 26. En el seleccionado de los argentinos dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe, fue titular el catamarqueño Agustín Segura ocupando la posición centro con la camiseta 13.

Formaciones

Uruguay: 1. Mateo Sanguinetti, 2. Germán Kessler, 3. Diego Arbelo; 4. Felipe Aliaga, 5. Ignacio Dotti; 6. Franco Lamanna, 7. Santiago Civetta, 8. Manuel Diana; 9. Tomás Inciarte, 10. Felipe Berchesi; 11. Gastón Mieres, 12. Andrés Vilaseca (capitán), 13. Felipe Arcos Pérez, 14. Mateo Viñals; y 15. Rodrigo Silva. Head Coach: Esteban Meneses.

Suplentes: 16. Facundo Gattas, 17. Juan Echeverría, 18. Ignacio Péculo, 19. Juanjuan Garese, 20. Diego Magno, 21. Eric Dosantos, 22. Baltazar Amaya, 23. Felipe Etcheverry, 24. Leandro Leivas, 25. Juan Marcos Chamyan y 26. Guillermo Pujadas.

Argentina XV: 1. Francisco Minervino, 2. Axel Zapata, 3. Juan Pablo Zeiss; 4. Federico Gutiérrez, 5. Ignacio Calás; 6. Lautaro Bavaro, 7. Rodrigo Fernández Criado, 8. Conrado Roura; 9. Joaquín Pellandini, 10. Martín Elías; 11 Martín Cancelliere, 12. Juan Pablo Castro, 13. Agustín Segura, 14. Julián Quetglas; y 15. Bautista Daireaux. Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Suplentes: 16. Mariano Muntaner, 17. Nicolás Revol, 18. Manuel Bernstein, 19. Lautaro Simes, 20. Ignacio Gandini, 21. Rafael Iriarte, 22. Martín Bogado, 23. Gerónimo Prisciantelli, 24. Lucio Sordoni, 25. Tomás Malanos.

Síntesis: PT 11' Try de Andrés Vilaseca y conversión de Felipe Berchesi (U), 19' Try y conversión de Martín Elías (A), 21' Try de Rodrigo Fernández Criado y conversión de Elías, 32' Try de Germán Kessler y conversión de Berchesi (U), try de Ignacio Dotti y conversión de Berchesi (U). ST 47' Try de Mateo Viñals y conversión de Berchesi (U), 58' try de Juan Bautista Daireaux (A), 61' try de Tomás Etcheverry y conversión de Berchesi (U), 73' try de Lautaro Simes y conversión de Gerónimo Prisciantelli (A) y 80' try de Facundo Gattas con conversión de Etcheverry.

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero