El catamarqueño Tony Gordillo vuelve al ruedo en Bolivia

El sábado 7 de agosto, Gordillo volverá a pelear por MMA y lo espera el experimentado Carlos Bazán para completar el espectáculo que tendrá otras cinco batallas. Gordillo es el único argentino invitado para este evento, que se desarrollará en un hotel y será transmitido para Bolivia.

“Nunca paro de entrenar. Cuando tengo un compromiso de esta magnitud se ajustan pequeñas cosas, pero el trabajo grueso siempre está.

"Decidimos por la franquicia movernos por tierra, las fronteras están abiertas para llegar a Santa Cruz de La Sierra. Solamente me piden la carta de invitación, el hotel, y me piden que tenga al menos la primera dosis de la vacuna. No están pidiendo el comprobante de antígeno siquiera”, detalló Tony en una nota con Botineros de Radio Valle Viejo.

Dijo que hay un antecedente con su contrincante: “Le gané a un alumno de él en 2019, así que hay pica”.

Gordillo contó que para este compromiso llevó adelante cambios en su entrenamiento. “Estuve haciendo un campamento de entrenamiento con los chicos Corzo, mejorando la parte de boxeo. Así que quiero hacer una pelea limpia y buscar el KO temprano. Tengo un nutricionista muy bueno así que no tengo problemas para dar el peso, y me propuse triple turno esperando la pelea: un turno de manopleo, lucha, pesas, y el fin de semana entrenamientos intensos de bicicleta y trote”.

Así, luego de tantas idas y vueltas, el referente de la MMA de Catamarca ya tiene todo listo para volver a luchar.