El categórico mensaje de Juanfer Quintero tras enterarse de que no jugará hasta 2021

Juan Fernando Quintero no podrá jugar al fútbol de manera oficial hasta el año que viene. Ocurre que el colombiano fue autorizado para tramitar la visa de trabajo de China recién en los últimos días, no llegó a tramitarla y el libro de pases ya cerró, por lo que deberá aguardar hasta 2021.

El colombiano, que fue vendido por River al Shenzhen de la Liga China en una operación cercana los 10 millones de dólares, tendrá que esperar algunos meses más para volver a la actividad.

En las últimas horas, en las redes sociales y en distintos medios estalló la polémica. Muchos aseguran que se equivocó al irse del Millonario, ya que estará parado hasta el año que viene, sumado a los meses de parate por la pandemia de coronavirus. Quintero salió a responder esas críticas con un mensaje claro.

“Amigos buenas noches. ¿Por qué hacen tanta polémica? Cada quien hace con su vida lo que quiere y más con sus decisiones. Lo hago para aclarar. Yo soy feliz, es lo que importa. No busco aceptación, soy y siempre seré yo. Bendiciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

En River siguen a la espera porque hasta que no se firme la operación no recibirán el dinero acordado. “Es un despropósito lo que está pasando con Quintero, incluso a Gallardo no le gustó nada que deje de entrenarse, pero ya dio vuelta la página y no juega más en River”, le contaron a Toda Pasión desde el Millonario el 9 de septiembre pasado.