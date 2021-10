El Circulo de Periodistas Deportivos cumple 48 años de vida

Este miércoles 6 de octubre, el Circulo de Periodistas Deportivos de Catamarca está cumpliendo 48 años de vida donde nuclea a los trabajadores de prensa deportiva que día a día brindan lo mejor por la profesión y los deportistas.

El reconocimiento de uno de los socios fundadores, Leo Romero:

"El 6 de octubre de 1973 se concretó la fundación del Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca (CPDC), merced a la iniciativa de un puñado de entusiastas periodistas que en los inicios de la década del setenta del siglo XX militaban en filas de los tres únicos medios de comunicación locales que monopolizaban esta vieja y noble actividad de informar al soberano: los diarios “La Unión” y “El Sol”, y la emisora LW7 Radio Catamarca. Unir fuerzas, voluntades y capacidades en defensa de los derechos e intereses de quienes un día habíamos decidido abrazar con toda la pasión del mundo el oficio de opinar, comentar y elevar propuestas superadoras en beneficio de nuestro deporte, eminentemente amateur, fue el principal sostén de esta idea que ganó el espíritu de todos.

Como sucede siempre en la construcción de una obra institucional de estas características, un hombre que ya no está entre nosotros, se erigió en la cabeza visible de este emprendimiento: Daniel Benedicto Ramón Lozada, por entonces jefe de la sección deportes de “El Sol”. A su lado, Roque Eduardo Molas, Carlos Humberto Barrionuevo, Rubén Breppe y Leopoldo Nicolás Romero (Leo Romero), se encargaron de acompañarlo bien de cerca en la búsqueda del objetivo principal.

Nos reuníamos en el sector que ocupaba la Sección Deportes del decano de la prensa catamarqueña, el diario “La Unión”, calle San Martín 671de San Fernando del Valle de Catamarca, lugar donde se fue gestando la idea de nuclearnos en torno a una entidad que aglutine a los hombres que ejercían el periodismo deportivo, no sólo de la Capital, sino también del interior provincial. Dos corresponsales de “La Unión” se unieron al esfuerzo inicial, los colegas Carlos Humberto Varela y RobertoVera, quienes pertenecían a los departamentos Tinogasta y Paclín, respectivamente. No debe perderse de vista que también algunos reporteros gráficos se fueron sumando a la lista de afiliados.

Lozada y Molas fue la pareja que se ocupó de efectuar los contactos pertinentes con las autoridades de la FAPED, viajando en diferentes oportunidades a la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para llevar y traer todos los papeles necesarios. El encargado de redactar, de puño y letra, el acta fundacional, fue el primero de ellos, por lo que estimo debe obrar en poder de las actuales autoridades del CPDC ese importante documento. Los dos primeros presidentes del CPDC fueron Carlos Humberto Barrionuevo y Daniel Benedicto Ramón Lozada, respectivamente, mientras que posteriormente ejercieron esas funciones dos colegas del periodismo radial, Aníbal Lídoro Villafañe y Luis Oscar Aisa, con amplios ciclos de gestión. El padrón de asociados se fue ampliando con el paso del tiempo, motivo por el cual una tercera generación de jóvenes colegas, a partir de su parición, tomó el timón institucional del mismo, con Eduardo Chacón a la cabeza.

ESCRIBE: LEO ROMERO