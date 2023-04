El Club Atlético San Martín de El Bañado festeja sus 81 años de vida

El Club Atlético San Martín, o por sus apodos El Santo de El Bañado o El Santo Chacarero, fundado el 3 de abril de 1942, con Personería Jurídica Decreto N° 500/60, con Sede Social en Pedro Ramírez de Velasco S/N – San Isidro – Valle Viejo – Catamarca y un Predio Deportivo “Ing. Raúl Erasmo Colombo” sito en El Bañado, afiliado a la Liga chacarera de Futbol, Asociación Catamarqueña de Ciclismo, Federación Argentina de Motociclismo, Federación Catamarqueña de Automovilismo, Federación Catamarqueña de Tenis, Federación Catamarqueña de Hockey, Asociación Catamarqueña de Atletismo, y Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO).

Historial Deportivo

El 3 de abril de 1942, en el Departamento Valle Viejo, nace el Club Atlético San Martin. Como todos los clubes de barrio, por la pasión por el futbol de vecinos que buscan identidad y pertenencia en un club con nombre, sigla, escudo, colores y hasta apodo propios. Nace el “Santo de El Bañado”, reunidos en el domicilio particular de Don Juan Puentes - primer Presidente -; Pedro Pacheco; Cayetano y Máximo Bracamonte; Luciano Garma; Manuel de Reyes Zarate, Adel Ceballos, Hugo Rubén Barrera y muchos otros, algunos muy jóvenes en ese entonces, dan origen y continuidad a la vida institucional y deportiva de un Club, que logro un legítimo reconocimiento por su historial en lo social y deportivo, excediendo su ámbito de influencia, para estar presente en todos los rincones del país a través de una hinchada que lo siente con pasión y fidelidad como parte de sus afectos más preciados.

El club Atlético San Martín, nacido como club de fútbol, se afilia a la Liga Chacarera el 10 de mayo de 1942. Integrándose en competencia con los clubes fundadores: Deportivo Sumalao; Deportivo Coronel Daza; Sportivo Obreros de san Isidro; Sportivo Villa Dolores y Social Rojas. San Martin comienza a escribir su historia futbolística posicionándose hasta la actualidad en un lugar destacado dentro del futbol Chacarero. En marcada hegemonía, es el club que más títulos ha logrado en la historia de la Liga Chacarera de Futbol y el único club que nunca perdió la categoría permaneciendo siempre en la divisional de Primera A.

Con orgullo muestra también importantes logros con todas sus divisiones inferiores, convirtiéndose en un club de reconocido prestigio futbolístico por su filosofía de buen juego, siendo además el de mayor convocatoria del futbol de las chacras.

Ese prestigio futbolístico y su poder de convocatoria se potencia a nivel provincial y nacional, al participar en el Torneo Regional 1982 – 1983 organizado por AFA. Por primera vez un equipo chacarero compite con equipos de reconocida trayectoria lo que despertó gran expectativa entre su hinchada y aficionados al futbol del valle central. En representación de la Liga Chacarera, San Martin participa de siete torneos organizados por AFA: Torneo Regional 1982 - 1983; 1984 – 1985; 1985 – 1986; Torneo del Interior 1992 – 1993; 1994 – 1995 y en los Torneo Argentino B 1998 -1999; 2002 – 2003. Compite con equipos representativos de Ligas del NOA, CENTRO, CUYO Y DE AFA, entre los cuales se encuentran muchos que participaron y participan en los principales torneos del Futbol Argentino como Central Córdoba de Santiago del Estero; Central Norte de Salta; Club Atlético San Martin de Tucumán; Independiente Rivadavia de Mendoza; San Martin de San Juan y Chacarita Junior de AFA. Todas estas representaciones demandaron un gran esfuerzo de dirigentes y jugadores compitiendo en muchos casos en desigualdad de posibilidades económicas y futbolísticas, pero siempre, con responsabilidad y con el apoyo de aficionados que de local colmaban el estadio chacarero, viendo el partido hasta trepados de los árboles. Se obtuvo diversos resultados, pero algunos de ellos históricos.

Seguramente queda en la memoria de propios y extraños la actuación de San Martin en el Torneo Regional 1984/85 ya que superando a equipos de las ligas de capital; Aguilares de Tucumán; Añatuya; Frías y de la Capital de Santiago del Estero, clasificandose finalista para el Nacional de AFA, enfrentando a Central Norte de Salta quien ascendía por séptima vez al mencionado torneo. Por primera vez un equipo de Catamarca llegaba a esas instancias, sellando un hecho histórico para el futbol lugareño.

Así mismo, está en la memoria de todos los aficionados al futbol, la participación de San Martin en el torneo del Interior 1992- 1993, superando las primeras fases ante equipos de las ligas del NOA y Centro del país, por primera vez, pone al futbol catamarqueño en el Zonal Noreste y en partidos eliminatorios con el club Wander's de Entre Ríos logra, en etapa final, estar nuevamente a un paso de competir en el mayor nivel del Futbol Argentino al ser eliminado en históricos partidos por Chacarita Junior, un equipo profesional de destacada y reconocida trayectoria.

El Santo siguió y sigue siendo asiduo representante del futbol Chacarero en certámenes provinciales e interprovinciales.

Presente institucional y deportivo

El club San Martín continua en el marco de la actual Liga Chacarera de Futbol, la actividad deportiva que le dio origen, el futbol masculino, con sus logros deportivos, ídolos e hinchada. Sigue vigente compitiendo con todas las divisiones que lo representan 5ta, 6ta, 3ra y 1ra, pero también, cuenta con escuelas de formación deportiva como las infantiles A y B y la denominada “Primeros Pasos” con la inclusión de personas con Síndrome de Down.

Además, hoy el Club puede ostentar el desarrollo de otras disciplinas: Futbol Femenino, Futsal; Hockey Femenino Sobre Césped; Taekwondo; Técnica de Patín Artístico sobre ruedas; Tiro Con Arco y Vóley, Mini Vóley y Newcom (masculino y femenino), que, desarrolladas por niños, jóvenes y adultos, buscan a través del deporte, la fuerza que permita en acción formadora el desarrollo de habilidades, valores y vínculos para fortalecer una integración que rompa barreras sociales y económicas.

Cada una de las disciplinas deportivas con sus responsables, Instructores e integrantes, sintetizan el logro de metas y objetivos perseguidos institucionalmente, alrededor de 500 niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, integrados a la familia del Club atlético San Martin.

- PATINAJE ARTISTICO: Esta actividad recreativa y deportiva combina el atletismo, la elegancia, el equilibrio con la armonía corporal, llevando a cada patinador a obtener el mayor grado de concentración que le permita llegar a la velocidad y la resistencia justa para el logro de sus objetivos. Su Instructora, inicia sus actividades en el Club en el año 2018 con 15 alumnos, llegando hoy a una matrícula de más de 100 alumnos de las distintas categorías que abarcan desde los 4 a los18 años. En la actualidad se cuenta con equipo de competencia de patinadores, que han participado en diferentes torneos tanto amistosos como provinciales, regionales y nacionales. Este equipo se completa con una comisión de padres que diariamente y de manera desinteresada buscan para todos los chicos las mismas posibilidades y logros. Las clases se dictan abarcando diferentes grupos inicial; intermedio y avanzado -.

- ESCUELA DE FUBOL “PRIMEROS PASOS”: Esta Escuela de Futbol fue creada el 29 de mayo de 2018, integrando niñas y niños desde los cuatro años de edad. Conformada por las Categorías Formativas “Infantiles A y B”, participan al igual que las demás Divisiones del Club, en los torneos oficiales de la Liga Chacarera de futbol. A partir del 1° de enero de 2021, se concreta la inclusión de niños y niñas con Síndrome de Down, contado en la actualidad con varios inscriptos, siendo la primera escuela de la provincia y del noroeste del país con chicos que presentan ese trastorno genético. El Club se enorgullece por esta acción formativa y de integración con resultados que satisfacen y emocionan, observando la alegría con que disfrutan estos deportistas cada momento que les toca vivir junto a sus padres y el equipo de trabajo. En forma permanente se reciben reconocimientos de distintos organismos y entidades y otros clubes de la provincia, comenzaron el camino de integración a sus propias disciplinas deportivas. Jugadores de la escuela ya juegan sumados al equipo de la Categoría Sub 13 de Futbol. Los instructores acompañados por un grupo de jóvenes voluntarios del Club y el aporte de un grupo de profesionales de la Salud en Cardiología; Clínica General y Kinesiología se responsabilizan de su desarrollo. En esta primera etapa de la vida deportiva de un niño, la labor y el trabajo de nuestro Club es buscar que el niño sea feliz jugando, porque jugando es como mejor se aprende el juego del futbol convirtiendo al juego en el mejor maestro. Este trabajo da muy buenos resultados más allá de los deportivos, en las divisiones formativas no existen presiones, obligaciones ni deberes por cumplir, solo hay que divertirse y ser feliz en el marco de los valores que trasmite el futbol de altruismo, solidaridad y cooperación además de la técnica. Atraídos por esa idea, constantemente hay chicos que eligen nuestra Escuela Formativa para iniciarse en el Futbol.

FUTBOL:

- SUB 13 (5ta. División): Bajo la responsabilidad de sus instructores se desarrolla una etapa de formación comprendiendo a niños y niñas nacidos en los años 2009/2010.

. SUB 15 (6ta. División): Bajo la responsabilidad de sus instructores y colaboradores los jugadores se desarrolla una tarea de fonación de continuidad respecto a la etapa anterior comprendiendo a niñas y niños nacidos en el años 2007/2008.

- SUB 17 (3ra División): Sus encargados deciden un entrenamiento con una mayor exigencia competitiva, no solo en su categoría, sino también participando en el equipo de la 1ra. División del Club.

1RA. DIVISIÓN: Manteniendo el prestigio deportivo del Club Atlético San Martin, el equipo de Futbol masculino, sigue por el camino de buen juego que lo identifica desde siempre, respetando un pasado de logros que se reeditan constantemente. El equipo de trabajo está integrado por el Director Técnico, Auxiliar Técnico, preparador Físico, Auxiliares y como Presidente de la Comisión de Futbol Carlos Colombo.

FUTSAL: UN coordinador, un profesional y ayudantes de campo se desarrolla esta disciplina relativamente nueva en Catamarca. Son 14 jugadores de la categoría SUB 17 los actuales en el Club, este deporte exige habilidades especiales ya que se juega en espacios reducidos, canchas de 20 por 40 metros o menores. Juegan 5 jugadores de campo más suplentes 7 u 8 de acuerdo al formato del campeonato. Iniciado oficialmente en la Liga Chacarera en el año 2019, últimamente, en conjunto con el Club San Martin y la Liga Ushuaiense se está trabajando en la integración de la Escuela Primeros Pasos y el Futsal.

- VOLEY: Bajo la dirección de su instructor en el club se practica la disciplina en todas sus etapas y edades: Mini Vóley, dirigida a niños de 5 a 12 años, buscando el aprendizaje de las diversas técnicas y destrezas motoras a las ves que se brinda una actividad lúdica, recreativa y social. Formativas, de 12 a 18 años, donde el joven y adolescente puede desarrollar toda su capacidad física como técnica y táctica. Mayores Femeninos y Masculinos, en esta etapa, el jugador ya busca su plenitud deportiva desplegando todo su potencial y Newcom, actividad dirigida principalmente a adultos mayores desde los 50 años. Brindando contención afectiva y social además de beneficios hacia la salud por el trabajo físico involucrado. El club brinda la posibilidad de práctica de estas disciplinas en su predio deportivo.

- HOCKEY: La práctica de esta disciplina en el Club San Martin se remonta al año 1998, siendo de los primeros Clubes de Valle Viejo en dictar clases con distintos técnicos en su predio de la calle Ramiro de Velázquez. Posteriormente en el Predio Deportivo se destina un espacio exclusivamente para su práctica, inclusive, permitiendo la realización de cuatro torneos de la Asociación Catamarqueña de Hockey. San Martin, sin duda, fue cuna de grandes jugadores y jugadoras que en representación del Club y la Provincia obtienen logros en torneos a nivel local, regional y nacional, por ejemplo, un Subcampeonato Nacional en la Provincia de Córdoba y un Campeonato regional en la provincia de La Rioja.

Actualmente la disciplina está coordinada por dos Instructoras jugadoras del equipo de Primera División, quienes después de algunos años, logran tener inferiores con niños y niñas, que se inician de los 4 años edad y hasta los 13años, compitiendo en torneos de la Federación Catamarqueña de hockey, además de jugadoras que integran la 1ra. División con Dirección Técnica. Esta disciplina cultiva una visión, misión y valores que destacan el compañerismo, la actitud, la constancia y, sobre todo, el sentido de pertenencia hacia un club que las cobija impulsándolas al logro de objetivos.

-TIRO CON ARCO: es el más antiguo de los deportes Olímpicos, mediante el aporte de Dirigentes, aproximadamente 40 tiradores, 10 de ellos federados, desde hace varios años practican la disciplina en el predio del Club, en un campo de tiro oficial, estable y único en Catamarca dotado de los elementos para el desarrollo de torneos de tiro en todas las distancias reglamentarias. Se obtuvieron logros trascendentes: Campeonato Nacional por Equipo – Alejandro Carranza y Diego Didb -; Campeonato Nacional Individual - María Esther González – y Daniel Priotti fue convocado en año 2022 a un selectivo para integrar la selección nacional. Además, se organizaron en Catamarca finales nacionales, regionales y torneos ranqueables y recientemente, en el predio del Club, un torneo con gran participación de tiradores de varias provincias con buenos resultados para los arqueros de San Martin. La subcomisión de arquería trabaja en la formación de nuevos tiradores – Instructor Coco Acevedo -; inclusive de Tiro Adaptado - Instructor Prof. Federico Andrada y se coordina la participación de jóvenes tiradores de Capital y Valle Viejo en distintos torneos. En la Argentina el ente rector de la disciplina es la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO), al cual el Club San Martin es el único afiliado de la provincia.

- ESCUELA DE ARTES MARCIALES: Con el nombre de “Gladiadores Fighting” está adherida a la Asociación Taekwondo Hwarang-do a nivel Provincial y a la Internacional Taekwondo Federación – Unión. A nivel Internacional también a la W.A.K.M. Federación Mundial Kick Boxing, Muay Thai y M.M.A. Se compite a nivel Nacional e Internacional y alrededor los alumnos entre niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, aprenden la técnica de la disciplina y el uso de los elementos de entrenamiento: escudos de potencia: bolsas de boxeo; paos; cuerdas de salto; guantes; tibiales, cabezales y áreas de goma EVA. Las clases se dictan en instalaciones del Club bajo la dirección del Profesor Luis Arévalo - 5to Dan-Taekwondo; 2do Dan Kick Boxing e Instructor Muay Thai.

A los 81 años tanto institucional como deportivamente, el Club puede contar con orgullo su Historia, siendo sus protagonistas legítimos merecedores del mayor de los reconocimientos por su encomiable labor, que, imbuida de un apasionado sentimiento de pertenencia, engrandeció institucional y deportivamente al Club Atlético San Martin. Ex dirigentes, como Miembros de la Comisión Directiva y Asambleístas y/o integrantes al Consejo Directivo de la Liga Chacarera de Futbol. Jugadores y Técnicos, los propios y los de distintos orígenes que con igual pasión y esfuerzo brindaron toda su destreza futbolística, defendiendo los colores del Santo decidiendo el prestigio que se exhibe con vanidad y orgullo: La hinchada de toda la vida, de un barrio con hombres y mujeres orgullosos de su club y la seguidora barra del tablón, a todos, un reconocimiento especial, para muchos de ellos, dirigentes, jugadores e hinchas en el perdurable recuerdo.

También se define un hermoso presente, porque hay quienes lo hacen posible día a día, con la vocación que conlleva esfuerzo, dedicación y responsabilidad social.

A todos ellos, dirigentes de la Comisión Directiva y de las distintas Disciplinas, jugadores e hinchada y a los colaboradores incondicionales, el merecido reconocimiento por ser partes integrantes de la familia santa.