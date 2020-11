El compañero de Tapia tiene COVID-19 y no podrán jugar

En el día de ayer, se conoció la noticia del resultado del estudio PCR que se hizo Fernando Beasteguin a raíz de un caso positivo en su entorno. El resultado fue positivo a COVID-19 y así él y el catamarqueño Agustin Tapia, que está radicado en España, se pierden la próxima competencia del calendario del WPT que es el Alicante Open.

El catamarqueño se refirió a esto y le envió los mejores deseos a su compañero: “Bela no pudo pasar la prueba y dio positivo por eso no podremos jugar el #wptalicanteopen ! Lo mas importante es la salud y tanto el como la familia están bien!. A seguir tomando todas las medidas y preparar lo que viene!. Un abrazo a todos!!!!”.

En tanto que Belasteguin también se expresó en las redes sociales: “Covid. Me tocó a mí también, pero por suerte con pocos síntomas. El viernes 30/10 me hice el PCR por protocolo de positivo familiar (por suerte ya está muy bien) y hoy me han dado el resultado positivo. Debo guardar cuidado por 10 días. Una pena no poder estar en el Alicante Open ni tampoco en la inauguración del primer Bela Padelcenter en Alicante”.

Así, es uno de los primeros en dar positivo dentro de los competidores donde Juan Tello también registró su positivo a COVID-19. Así, no podrán estar en el Open de Alicante que ya comenzó con los partidos de fase previa.