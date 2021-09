El conmovedor posteo del chico brasileño que saltó la valla para sacarse la foto con Messi en San Pablo

Decidido, sin darle muchas vueltas, Rogerio, de sólo 12 años, saltó las vallas que separaban al público de la puerta del ingreso al hotel donde está concentrada la Selección en San Pablo, gambeteó a toda la seguridad, y encaró directamente buscando a Lionel Messi quien, junto al resto de sus compañeros, volvía de entrenarse de cara al partido frente a Brasil de este domingo, a las 16.

Así, pese a que fue interceptado por la Policía antes de llegar a su objetivo, logró captar la atención de la Pulga, quien no dudó en acercarse hasta el nene para cumplir con su sueño, el gran motivo por el que se animó a saltar la valla mientras del otro lado una multitud gritaba por el 10 de la Selección: una foto junto a su ídolo.

Instantes después de sacarse una histórica selfie con Leo, y de volver custodiado por la Policía del otro lado de la valla, el nene compartió la soñada foto en sus redes y con un emotivo posteo en el que, sin dudas, tocó la fibra más sensible de los argentinos más futboleros.

"Salté la valla, regateé como Messi, fui iluminado por Maradona y cumplí el mayor sueño de mi vida", escribió en portugués Rogerio en su cuenta de Instagram, junto a la foto en la que posa junto a Messi, ambos con el barbijo puesto. Pese a que Rogerio tiene casi 500 seguidores, la foto duplicó el número de likes y no tardó en llenarse de comentarios de gente que lo felicitaba por su gran logro.

Además, Rogerio también compartió el video del momento de la hazaña, una imagen que no tardó en viralizarse en las redes y que, sin dudas, quedará para siempre en su memoria. No sólo por la foto que consiguió, sino por el gesto del 10, que no dudó en acercarse para cumplir su sueño.