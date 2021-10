El dato negro del superclasico para River: La lesión de Romero

River Plate festejó ante Boca en el superclasico este domingo donde todo fue una fiesta, estuvo el marco de público, jugarom bien y son líderes. Pero, todo no fue color de rosa ya que pierden a un jugador impotante por lo menos para el partido que viene.

Uno de los que ocupó el tridente de ataque en River fue Brian Romero que se terminó yendo lesionado a los 30 minutos de la primera etapa y su lugar fue ocupado por el colombiano Jorge Carrascal.

Se constató que es una lesión muscular grado 1 en el aductor izquierda y por unos días no estará a disposición del entrenador Marcelo Gallardo que pierde a otra pieza clave.

El exjugador de Defensa y Justicia estará afuera unos días y se pierde el encuentro ante Banfield y aún no se sabe si podrá estar el 17 de octubre ante San Lorenzo donde todo dependerá de su evolución.

Gallardo ahora está más que preocupado ya que Romero se suma a las varias bajas importantes en el once titular que tendrá ante Banfield. El arquero Armani y Julián Álvarez no estarán por estar afectados a la Selección Argentina, Paulo Díaz a la de Chile, Nicolás De la Cruz a la de Uruguay, Robert Rojas en Paraguay y David Martínez que aún no se recuperó de su lesión.