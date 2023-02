El Dibu Martínez reveló cuál es su cancha favorita en la Argentina: No veo la hora de ir y jugar

Cada vez falta menos para que la Selección Argentina dispute su partido amistoso con Panamá a finales de marzo, en el estadio Monumental, y ante su gente. El conjunto Albiceleste regresará al país como campeón del mundo y jugará con las tres estrellas bordadas en el pecho. El arquero Emiliano Martínez no ve la hora de pisar la cancha de River.

Así lo reconoció el Dibu Martínez en una entrevista con ESPN: “No veo la hora de ir. Con eso hablamos con los chicos, de lo lindo que va a ser. Cada uno ya está esperando ansiosamente la lista. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental, pero va a ser hermoso. No veo la hora de ir”.

El arquero figura en el Mundial de Qatar 2022, está invicto en el Monumental: atajó en dos partidos de las Eliminatorias pasadas y no solo no perdió, sino que tampoco recibió goles. Fue en la goleada ante Uruguay por 3-0 y en el 1-0 a Perú, en donde festejó el penal errado de Yoshimar Yotún.

No es la primera vez que el marplatense prepondera la cancha Millonaria. Después de la final ante Francia le consultaron cuál era su lugar favorito para jugar al fútbol. Y Martínez no dudó y puso por encima de todos al estadio que se ubica en Figueroa Alcorta y Udaondo.

“Me encanta jugar en el Villa Park, pero el de River Plate llamado 'El Monumental' es simplemente increíble. Los fans y la atmósfera justa de 65.000 argentinos (hoy ya son más de 83 mil) es maravillosa, entonces tengo que decir que mi lugar favorito es River Plate”, aseguró el arquero de 30 años, que se ganó a todos los argentinos gracias a sus valiosas atajadas y su amor incondicional por la celeste y blanca.

La Argentina jugará un amistoso ante Panamá en el Monumental

Cada vez falta menos para que la Selección argentina festeje la coronación en el Mundial de Qatar 2022 ante su gente. Sin la comunicación oficial de AFA, se pudo confirmar que Panamá será el rival del amistoso que se jugará a fines de marzo en el Monumental.

El conjunto Albiceleste se enfrentará al combinano de Centroamérica el 23 ó 24 de marzo en el estadio de River, que tras su remodelación cuenta con una capacidad para 83 mil personas.

Las asociaciones ya llegaron a un acuerdo, aunque en AFA decidieron no anunciarlo por el momento porque están a la expectativa por la renovación de Lionel Scaloni y entonces prefieren esperar a que esté cerrada su continuidad.