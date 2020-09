El dilema de Boca por saber con quién podrá contar para viajar a Paraguay

Los positivos en un nuevo hisopado en algunos jugadores no quiere decir que sigan teniendo el virus, son jugadores ya recuperados, que no tienen riesgo a contagiar a otro pero por haber tenido el virus son detectables hasta que les de negativo. El problema es que la Conmebol a pesar que no son contagiables, el reglamento dice que viajan o juegan los que den negativo.

Por eso, Boca hará mañana martes un nuevo hisopado a sus jugadores y los que den negativo quedarán concentrados. Los que den detectable o directamente positivo, se tendrán que quedar en la Argentina.

El que se quedará si o si en el país es el colombiano Sebastián Villa que más allá del resultado de su hisopado. El delantero recién podrá ser considerado por el entrenador una vez que su situación judicial por la denuncia de violencia de género por parte de su exmujer.

Por otro lado, desde la institución analizan si el entrenador Miguel Ángel Russo debe viajar a Paraguay. Todo parece indicar que no viajaría para preservar su salud ya que está dentro de la edad de riesgo y viene de recuperarse de una operación del corazón.