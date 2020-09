El Director de DGIPJ habló de Tesorieri: Por el aval se hace difícil que haya socios

El director de Inspección de Personaría Jurídica, doctor Alexis Burgos, habló con nosotros sobre la situación actual del Américo Tesorieri. Se refirió al caso de Carlos Pérez y a la lucha de los hinchas para volver al club.

«La denuncia del señor Pérez ingresó a principio de año al organismo y siguió todo el proceso interno que se llegó a la Resolución. Después tuve una reunión con Pérez y con Laborda que se encadenó, conversamos en varias veces y les manifesté que no tenemos el poder de policía para obligar a la institución a que lo asocien a Pérez al margen que en la Resolución lo intimamos al club a que lo asocie», comenzó diciendo.

Agregó: «El artículo 1 de esa Resolución dice que lo deben asociar según las pautas estatutarias que tiene el club. Ya sabemos que desde la dirigencia del club hace una interpretación distinta al que hace el señor Pérez y compañía y ahí está el foco de la discusión de cómo se aplica el artículo cuarto con los avales de aspirantes a socios».

«Todo eso hace complicado que la gente se asocie al club. Les dije al señor Laborda y los que lo acompañan que ya a la vía administrativa la agotaron y directamente pasa a la vía judicial», siguió.

«Con respecto a lo que es el cumplimiento a la Resolución ya puede ir por la vía judicial porque le enviaron una carta documento al señor Pérez donde lo convocaban con día y horario mediante una escribanía para realizar la inscripción de socio pero se tenía que presentar con dos avales de socios y ese es el problema que los aspirantes a socios no logran asociarse porque no consiguen los avales», prosiguió.

Sobre cómo sigue la situación: «Tengo entendido que Laborda y los hinchas están trabajando al respecto. El reclamo no va a quedar ahí. Ya consiguieron una resolución favorable porque le estamos dando la razón con Pérez».

Añadió: «Cuando preguntamos a la dirigencia por qué no los asociaba nos dijeron que el señor Laborda y compañía habían incurrido a acciones graves y por eso no podían ser socios. Eso es algo raro porque no se les puede aplicar el estatuto. También nos dijeron que los hinchas hicieron daños en la Asamblea y eso es algo que desestimamos porque la Comisión de Tesorieri no son jueces, ellos tendrían que haber ido a una instancia judicial y con eso negar el ingreso».

Cerró: «Si me preguntan si es raro el estatuto que tiene Tesorieri que por lo menos de lo que vi desde diciembre basta acá es la única institución que tiene estos requisitos para asociar a la gente».