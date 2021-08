El drama familiar de Campuzano que lo ausentó en Boca

El colombiano Jorman Campuzano no pudo estar el sábado en el debut de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca por una cuestión familiar que en un principio no había trascendido, pero el propio jugador se encargó de compartir.

El colombiano y su pareja, Melissa Hernández, se encontraban en la dulce espera de mellizos y la mujer estaba cursando un embarazo de unos cinco meses. Sin embargo, en los últimos días sufrió algunas complicaciones y uno de los bebes terminó perdiendo la vida.

"Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Más unidos que nunca mi reina", escribió Campuzano en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen que da a entender la triste situación que atravesó la pareja. Después, compartió otro mensaje en el que aclaró que su pareja y el otro bebé "se encuentran bien".

El Xeneize, que el miércoles visitará a Platense por la octava fecha -que se juega entre semana-, se entrenó esta mañana en el Complejo Pedro Pompilio y el colombiano no estuvo presente. El viernes había abandonado la práctica al conocer la noticia y todavía no se sabe cuándo se reincorporará al plantel, y si Battaglia podrá contarlo o no para la visita al Calamar.