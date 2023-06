El duro relato de la expareja de Lautaro Acosta: "Me pegó y nunca paró, se sentía impune"

La expareja de Lautaro Acosta se presentó este viernes en los Tribunales de Lomas de Zamora para ampliar su denuncia por violencia de género. Luego de declarar, Ludmila Isabella dio detalles de las agresiones que sufrió.

“Fueron 7 años de relación. Al principio no es que vino y me pegó. Me fue enamorando, era todo perfecto, pero la violencia empezó de a poco. Primero violencia psicológica. Después se la agarraba con las cosas, le pegaba a la pared en vez de a mi cara. Hasta que un momento me pegó y nunca paró”, reveló Ludmila.

Y agregó: “Espero que se haga justicia. Él se sentía impune. Él me decía, después de pegarme, 'yo arreglo todo con plata, sé a que a vos te cagué la vida'. Él sentía bronca hacia mí. Cuando me amenazó la última vez, le dije que iba a hacer la denuncia y me daba miedo hacerla. Le decía 'mirá lo de Villa, vas a terminar así' y me respondió 'mirá Villa que contento está, está en la casa'. Se reía de la situación”.

El comunicado de Lanús sobre Lautaro Acosta

Este sábado, el jugador no será parte del plantel de Lanús que enfrente a Unión de Santa Fe.

El club lo informó en un comunicado: “El jugador Lautaro Acosta no forma parte de la convocatoria para el partido contra Unión de Santa Fe debido a que se tomará un período de licencia con el fin de abocarse a cuestiones personales”.

Lautaro Acosta se fue de su casa tras la denuncia por violencia de género de su pareja

El juez Gabriel Vitale le impuso a Acosta una restricción perimetral. El futbolista se tuvo que ir de su casa porque Ludmila Isabella, su expareja, no tiene lugar para vivir.

En las imágenes se puede ver una camioneta ingresando de culata en la vivienda, mientras agentes esperan en la puerta y varias personas, entre ellas Lautaro Acosta, sacan elementos del lugar y los suben a la caja del vehículo pasadas las 20 horas.