El duro testimonio de los hinchas de Boca en Brasil: "Dejé todo para venir acá"

Luego de la derrota de Boca frente a Fluminense en la Copa Libertadores, varios hinchas de Boca mostraron su frustración, emoción y dolor frente a las cámaras. Con el sueño de la séptima perdida, la tristeza no se podía disimular.

A pesar de la bronca y el dolor, algunos hinchas se mostraron orgullosos “de ser de Boca”: “Dejé todo para venir acá, fue una fiesta. Pasamos dos días geniales, en la playa. Boca es lo más grande que hay, Boca es Argentina y toda la Argentina estaba acá hoy. Lo vivimos con el alma”, comentó uno de ellos a TN.

“Perdimos, pero de toda manera fue una fiesta”, agregó otro Xeneize. Aunque hubo, también, algunas opiniones divididas y otros se mostraron totalmente enojados, tanto con el resultado como con el trato que recibieron desde que pisaron suelo brasileño. “Nos trataron como el or... acá”, “Cuando vayan a Argentina ya van a ver”, “No perdono ni olvido”, fueron algunas de las amenazas que lanzaron los hinchas.

Por otra parte, algunos un poco más calmados pidieron en cámara que se calmen: “Tranquilos, vinimos a Río, copamos Río. Esto es una fiesta igual porque a Boca lo seguimos a todos lados. Así que tranquilos volvemos a casa porque dimos todo lo que pudimos dar”.

“Se gana, se pierde, pero jamás se desciende. Nosotros ya somos grandes, los pibes son los que más sufren. Mirá mi hijo cómo está”, le dijo un padre al equipo de TN mientras el joven de 23 años estaba totalmente devastado por la derrota. “Fue lindo viaje igual, me duele más verlo llorar a él. Pero fue un viaje en familia, vine por él, fue lindo igual”, destacó a pesar de la tristeza.