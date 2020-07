El entrenador del Barcelona habló sobre los dichos de Messi

El entrenador del Barcelona, Enrique "Quique" Setién, consideró hoy que el astro argentino Lionel Messi "tiene razón y jugando tan mal no ganarán nada", luego de la frustración que sufrió el equipo catalán, que perdió la Liga a manos del Real Madrid y el mes próximo deberá asumir el cruce de octavos de final de la Champions League frente al Nápoli.



"Messi tiene razón, jugando tan mal como lo hemos hecho en algunos partidos, no nos dará para ganar nada. Sigo con el mismo entusiasmo y ganas, no tengo la sensación o el deseo de querer irme del club", declaró Setién en la rueda de prensa que ofreció el día antes del partido ante el Alavés, por la última fecha de la Liga de España que coronó campeón al Madrid, según consignó la agencia de noticias DPA.



Setién, nacido en Santander, Cantabria, hace 61 años, tomó las riendas del Barcelona el 13 enero pasado en reemplazo de Ernesto Valverde y no encontró jamás el funcionamiento del equipo, al punto de que el Barcelona cedió una Liga ante su clásico rival luego de haber estado puntero en el reinicio de la competencia en junio pasado, luego de tres meses de interrupción a causa de la pandemia de coronavirus.



"Hemos tenido buenos momentos y creo que si los repetimos nos puede servir para ganar la Champions. Debemos ser más consistentes y confiables, repetir lo que hicimos en el partido ante el Villarreal donde nos salió todo bien", remarcó el entrenador.



Barcelona recibirá al Nápoli en el Camp Nou el sábado 8 de agosto a las 16 en el cruce de vuelta de los octavos de final de la Champions League, luego del empate (1-1) logrado en el partido de ida jugado en Italia, el 25 de febrero pasado.



En el caso de eliminar al Nápoli, el equipo catalán jugará en cuartos de final ante Chelsea o Bayern Munich, a partido único en Lisboa, donde se desarrollará la etapa final de la competencia, el 12, 13, 14 y 15 de agosto.



"Es cierto que todos estamos un poco frustrados, pero debemos tomar conciencia de que tenemos por delante una competencia muy importante para jugar y con mucha ilusión de ganar. Necesitamos un descanso, limpiar nuestra mente, transformarnos y convertirnos en lo que fue este equipo durante muchos años", añadió Setién.



El entrenador citó a 16 jugadores para visitar mañana al Alavés, con algunas bajas sensibles como las de Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Samuel Umtiti, lesionados, más Gerard Piqué, Ivan Rakitic y Junior Firpo. suspendidos, y Arthur Melo, quien dejará el Barcelona para continuar su carrera en la Juventus.