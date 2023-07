El equipo femenino de Boca Juniors gana su Tercer Título

Boca se consagró el viernes 30 de junio como campeón del campeonato femenino del fútbol argentino al vencer por 1-0 a UAI Urquiza, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, en Avellaneda. Fue para las Gladiadoras, el tercer título consecutivo y su 27ta vuelta olímpica en el torneo de primera división de nuestro país.

El equipo destacado xeneize abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Estefanía Palomar, que le sacó rédito a una secuencia de errores de la defensa rival, especialmente de la arquera Sofía Olivera.

UAI Urquiza, que buscaba la revancha de los últimos dos torneos y su sexta corona, intentó llegar al empate en un ida y vuelta de oportunidades, pero no pudo vulnerar a Boca. El suspenso de este partido continuó hasta el pitazo final.

Florencia Quiñones, que fue un emblema de Boca en su etapa como jugadora y vistió la camiseta del seleccionado argentino durante 12 años, es la primera mujer en conseguir el título como entrenadora en la máxima división del fútbol argentino. “Para mí es un honor y un orgullo. Más allá del club que defiendo y los colores que llevo, represento a todas las mujeres. Esto demuestra que podemos ser entrenadoras, conseguir grandes cosas y llevar adelante un grupo”, comentó a DeporTV tras el encuentro Flor, que tomó el puesto avanzada la temporada, en abril pasado, tras ser separado del cargo Jorge Martínez por una denuncia de abuso sexual.

Laurina Oliveros, una virginiana de 29 años que es profesora de educación física y ataja en Boca, describió su emoción luego de dar la vuelta olímpica: “Fue una semana difícil en lo personal, pero todo se corona con un triunfo y ahora estoy contenta. Le quiero agradecer a mis compañeras, que me acompañaron en todo momento”. Y agregó: “Fue un año complicado, con muchos cambios, y de a poco le vamos agarrando la mano a lo que pretende el cuerpo técnico”.

Palomar, la goleadora, era otra de las que no paraba de llorar. “Venía de una racha no muy positiva, de un tiempo largo sin marcar y para un delantero siempre el gol es muy importante. Antes que jugadoras de fútbol somos personas y pasamos por períodos difíciles. Hace mucho venía remándola, pero sabía que esta posibilidad se me iba a dar”, comentó la formoseña.

Con esta conquista, Boca reforzó su condición de club más ganador del fútbol de mujeres en la Argentina con la estrella número 27 y la tercera consecutiva. Acumula 23 en la era amateur y cuatro desde que comenzó el profesionalismo luego de la pandemia de coronavirus. Muy distantes, en el cuadro de honor, le siguen River Plate (11 títulos), UAI Urquiza (5) y San Lorenzo (3).