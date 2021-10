El extenista Juan Ignacio Chela fue operado de un aneurisma cerebral

El extenista Juan Ignacio Chela fue operado el jueves pasado de un aneurisma cerebral. Así lo comunicó el propio exdeportista, que señaló que se trató de una intervención programada y que le colocaron dos stents.

Juan Ignacio Chela publicó en su cuenta de Twitter: “Hola a todos, les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien y ya estoy recuperandome en casa”.

Desde 2017, Juan Ignacio Chela es el entrenador de Diego Schwartzman.

¿Quién es Juan Ignacio Chela?

Chela, de 42 años, formó parte de “La Legión”, nombre con el que se conoció a la camada que irrumpió en el circuito durante la década del 2000. Conquistó dos títulso ATP 500, 4 ATP 250 y 9 Challengers, y llegó a ocupar la 15ta posición del ránking ATP. Su último partido fue en Wimbledon 2012 cuando cayó ante Martin Klizan en primera rueda. Se retiró a los 33 años.

Más allá de su carrera deportiva, siempre mostró inquietud por la faceta comunicativa: entre 2004 y 2009 condujo Tenis Pro junto a Mariano Zabaleta y también formó parte del programa ESPN Redes, entre otras participaciones televisivas.