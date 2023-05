El inesperado descargo de Santiago Maratea, tras el empate de Independiente: "Fue mi culpa"

El influencer Santiago Maratea utilizó sus redes sociales para descargar su bronca después del empate de Independiente ante Argentinos Juniors. Es que el Rojo ganaba con un cómodo 2-0 y no pudo sostener ese resultado para llevarse los tres puntos.

El partido dejó al Independiente con una sensación incómoda. Lo ganaba 2 a 0, con goles de Sergio Fabián Ortiz y Martín Cauteruccio, pero en una ráfaga de menos de cinco minutos Argentinos se lo empató 2 a 2, con tantos de Gabriel Ávalos (de penal) y Leonardo Heredia.

El joven de San Isidro se hizo responsable de la igualdad y acusó que subir a sus redes los dos goles de Independiente terminó siendo contraproducente para el equipo dirigido por Ricardo Zielinski. Santiago Maratea se sintió responsable por el empate de Independiente y Argentinos Juniors: "Me odio"

“Estoy enojadísimo, embroncado... me odio. Si me cruzase por la calle me cago a trompadas. Como ustedes vieron venía ganando el Rojo 1-0 y 2-0. Subí una historia festejando y de pronto 2-1 y 2-2″, señaló en sus redes Maratea.

Y continuó: “Siento que fue mi culpa. Siento que fue mi culpa, amigo. Siento que la cag... toda por subir las historias festejando los goles. No quiero decirlo así, pero se me cag... la noche. Tengo una terrible fiesta, pero no va a ser igual”.

Acto seguido, les pidió a sus seguidores que le donen 100 pesos para aportar al fideicomiso de Independiente y poder mejorar su humor: “Este mensaje no es para la gente de Independiente, sino para mis seguidores. Necesito que me donen 100 pesos para aportar al fideicomiso y llegar a los 700 millones. Si hoy llegamos a esa cifra se me sube la noche de vuelta”, finalizó el influencer. Santiago Maratea le pidió 100 pesos a sus seguidores para llegar a los 700 millones en el fideicomiso de Independiente.

Por último Maratea posteó la cifra en la que está el fideicomiso que llegó a los 687 millones de pesos.

La importante deuda que tiene Independiente

La colecta impulsada por Maratea tiene como objetivo recaudar aproximadamente 22 millones de dólares, cifra de la deuda que mantiene la institución con exjugadores, representantes y entrenadores. La más importante es la que existe con el América de México por el pase del jugador paraguayo Cecilio Domínguez de casi seis millones de la moneda estadounidense.

A la par, la institución de Avellaneda aún debe pagar a diversas empresas y proveedores. En total, la suma es de más de 280 millones de pesos, que se reparte entre el Hotel Scala, un supermercado de Villa Domínico, la compañía Flecha Bus y a un local de sanguches de Boyacá, entre otros.

Santiago Maratea denunció al impostor que les roba plata a los hinchas de Independiente y dio su nombre

La semana pasada, Santiago Maratea inició de forma oficial la colecta por Independiente. El influencer brindó detalles de cómo será todo y en uno de los tramos de la conferencia alertó a los donantes que tengan cuidado con los “oportunistas” que podían llegar a crearse un alias similar al que se usa para el fideicomiso y estafar a los hinchas.

Finalmente, lo que Maratea había previsto ocurrió y él lo denunció en redes sociales en donde puso nombre y apellido de la persona que está llevando adelante el engaño. Santiago Maratea denunció que una persona se hizo un alias parecido para estafar a los hinchas de Independiente. (Instagram)

“Esta persona se puso un alias muy parecido al nuestro y se queda con la plata de la gente que se confunde escribiendo el alias. Por favor, antes de transferir, chequeen a nombre de quién está la cuenta. Ojo que sobran los oportunistas”, escribió el joven influencer.

Maratea puso también el nombre y el cuil al que está vinculado ese alías que es la persona que se está quedando con el dinero de los hinchas que se confunden al transferir. Se llama Emanuel Mauro Navarro y su alias es “maratearojogogo”, muy similar al alias oficial que es: “maratearojo”.