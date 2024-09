El Inter Miami de Messi sufrió un empate en el último minuto ante New York City

Al Inter Miami de Lionel Messi se le escapó el triunfo en su visita al New York City, y no pudo estirar más la diferencia con su escolta en la Conferencia Este de la MLS. En la última jugada del encuentro, el conjunto local logró rescatar un punto y poner el 1-1 definitivo gracias a un cabezazo de James Sands, el delantero ecuatoriano, Leo Campana, había puesto en ventaja a Las Garzas.

En un encuentro muy disputado donde reinaron las imprecisiones el conjunto de Florida comenzó siendo el protagonista con algunas jugadas del astro argentino que realizó jugadas arrancando por derecha y encarando al medio pero sus remates eran bloqueados por la defensa del NY City. El conjunto local también tuvo las suyas con el delantero Alonso Martínez, probando algunas veces desde afuera del área pero sin peligro para el arco de Drake Callender. The pass from Alba to Campana to give us the lead in New York 💥 VAMOS! pic.twitter.com/npIaRgx6aK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2024

En la segunda parte cuando el partido entraba en una llanura el técnico argentino, Gerardo Martino, mandó a la cancha al delantero ecuatoriano Leonardo Campana, y esté respondió a los tres minutos de haber ingresado con un tanto que les daba la ventaja, tras una gran jugada entre Federico Redondo, Messi y Jordi Alba.