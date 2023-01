El Kun Agüero jugará en el Barcelona de Guayaquil para disputar el clásico amistoso de presentación del plantel

Se puede afirmar que Sergio Agüero volverá a jugar al fútbol y será en el Barcelona, aunque vale aclarar que es en el conjunto ecuatoriano y por un amistoso que suele hacerse todos los años para presentar al plantel de cara a la temporada entrante.

La Noche Amarilla es el evento deportivo que organiza el Barcelona de Guayaquil para mostrar sus jugadores antes de que empiece la temporada: por tercera vez consecutiva, habrá una estrella argentina vistiendo la camiseta. Sergio Kun Agüero jugará un amistoso el 28 de enero para el Barcelona de Guayaquil. (Foto: Twitter @BarcelonaSC)

Cuándo jugará el Kun Agüero

El sábado 28 de enero se llevará a cabo el amistoso. Así lo anunció este domingo Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el presidente de la institución: a través de un diálogo por Twitch desde la cuenta del club, conversó con Agüero.

“Salí a comer en Qatar y estaba viendo el primer partido de Ecuador en el Mundial, unos hinchas del Barcelona me reconocieron y me pidieron que venga a la Noche Amarilla”, reveló el exfutbolista.

Qué estrellas jugaron en los amistosos del Barcelona SC

En 2021 fue Javier Mascherano quien jugó el partido de presentación en el estadio Monumental Banco Pichincha. En 2022 estuvo Carlos Tevez, el histórico delantero que ya había colgado los botines.

Del 2016 hasta esta edición, los nombres son unos más grandes que otros: Ronaldinho, Diego Forlán, Andrea Pirlo, Kaká y Del Piero.

Un hincha español atacó por Twitter al Kun Agüero, que respondió con mucha altura: “Mi corazón fue feliz”

Sergio Agüero, retirado del fútbol por un problema cardíaco, levantó la Copa del Mundo junto con sus compañeros y causó furor, con millones de mensajes de aliento. Sin embargo, un usuario de Twitter lo atacó y el exfutbolista respondió con mucha altura.

“Kun, no ganaste nada. Dejé de dar vergüenza”, decía el posteo de un español que se define como “erudito del fútbol”. Sorprendentemente, el exjugador campeón de la Copa América 2021, ahora en su rol de streamer, eligió contestarle: “Jeee, ya sé, pero para mí sí porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo”.

En el mismo tuit, el mejor amigo de Lionel Messi agregó: “Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me lo olvidaré jamás”.