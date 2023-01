El Kun Agüero volvió a jugar al fútbol en la tradicional Noche Amarilla

Sergio Agüero volvió a jugar un partido de fútbol. Con la 98 en la espalda, en honor a los años de vida de Barcelona de Guayaquil, participó en la tradicional Noche Amarilla que se celebró en el Estadio Pichincha de Ecuador. El Kun fue la gran estrella invitada del popular espectáculo del club y demostró todo su talento: tiró diagonales, hizo buenos pases y hasta reclamó un penal.

A pesar de que llegaba con lo justo desde lo físico por una dolencia muscular en el aductor izquierdo, el Kun jugó 18 minutos y tocó seis veces la pelota. Cuando salió del campo de juego, se sentó en el banco de los suplentes y tuvo a disposición un micrófono para stremear.

“Si bajo 4 kilitos, ojo, si me pongo bien físicamente, yo creo que estoy para seis meses eh, ojo...”, fue la frase que más resonó. ¿Anticipa la vuelta? El exfutbolista argentino participó en la Noche Amarilla del Barcelona ecuatoriano, donde el club de la ciudad de Guayaquil jugó un amistoso contra el Mushuc Runa. (Foto: EFE/ Jhonatan Miranda)

Las declaraciones del Kun Agüero

“Mucho calor, mirá como estoy transpirado, tremendo”, dijo el Kun en plena transmisión. “Viste, alta facha, ja, está muy linda la camiseta, les gusta?”, interactuó el argentino y casi cae en la trampa...:“Elver Galarga, ese chiste ya fue, che”.

Luego, soltó: “Che, ¿puedo volver a entrar? buena pregunta, ja” y al ser consultado por su amigo Leo, lanzó: “¿Messi? Y hay que decirle que venga eh. La gente no para de cantar, le dicen el Monumental y está impecable”.

“Yo sentía que me iba a quedar alguna, pero el DT me sacó... me voy a ir a las piñas”, lanzó de forma chistosa sobre Bustos. “El árbitro no entendió que la noche era mía, me dijo si se tiraba antes, capaz lo cobraba, ja. Yo lo pateaba fuerte al medio”, también dijo en diálogo con José Chatruc.

Cómo fue el partido del Kun Agüero en el Barcelona de Ecuador

A los dos minutos del partido entre el Barcelona de Ecuador y el Mushuc Runa, el Kun tocó la primera pelota. A los 5 minutos tiró una pared con Velasco en la zona derecha del ataque amarillo. Mientras tanto, el Mushuc Runa, rival invitado, mostró sus ganas de llevarse el partido. Cruces fuertes y bastante intensidad en las marcas de los jugadores del equipo amarillo.

Un tiro libre enviado en forma de centro y otra pared fallida le siguieron en el accionar de Agüero, que a los 10 minutos pidió de forma efusiva un posible penal a Preciado, que el árbitro no cobró. A los 12 sirvió de distracción para un ataque con chance de gol, pero el argentino Jonatan Bauman, exColón, no pudo convertir tras un cabezazo que pegó en el palo. A los 18 minutos, Agüero salió reemplazado entre aplausos por Matías Oyola.