El lujoso regalo de Lionel Messi a sus compañeros del Mundial: "Es algo especial y ostentoso"

Lionel Messi cumplió en Qatar el máximo sueño de su colosal carrera. El 18 de diciembre de 2022, logró con la Selección argentina el objetivo que persiguió durante toda su vida y se quedó con la Copa del Mundo en una final inolvidable, ante Francia, para muchos la más extraordinaria de la historia.

Desde aquel día, decenas de historias y anécdotas se fueron replicando en distintos medios. Muchas tenían que ver con hinchas, pero otras incluían -e incluyen- a los propios protagonistas. De hecho, en las últimas horas el diario británico The Sun dio a conocer que Messi gastó 210 mil dólares en 35 teléfonos iPhone 14 bañados en oro 24 quilates tanto para jugadores como para el staff campeón del mundo.

Pero además del gesto para sus compañeros, Messi encargó que cada uno de los teléfonos tenga una cubierta personalizada con el apellido y número de cada futbolista campeón, sumado al escudo de la AFA con las tres estrellas y la leyenda “World Cup Champions 2022″.

“Lionel quería hacer algo especial y ostentoso para celebrar su momento de mayor orgullo. Se puso en contacto con el empresario Ben Lyons y se les ocurrió el diseño juntos”, confirmó una fuente de The Sun.

Ben Lyons, CEO de iDesign Gold, dio detalles de su reunión con Messi: “Lionel no es solo el GOAT (el mejor de todos los tiempos), sino que es uno de los clientes más leales y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo”. Lionel Messi y Ben Lyons, CEO de iDesign Gold (Foto: IG @idesigngold).

“Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes. Entonces, sugerí iPhones dorados con sus nombres inscritos y le encantó la idea”, agregó.

Messi subió nuevas fotos de los festejos con la Copa del Mundo e hizo emocionar a los hinchas

El campeón del mundo con la Selección argentina, Lionel Messi, publicó en sus redes sociales nuevas fotos de la consagración en el Mundial Qatar 2022. El jugador del París Saint-Germain mostró algunas imágenes que se conocían, pero no como las muestra el 10.

La Pulga las subió a sus historias de Instagram luego de ser elegido como el mejor jugador del mundo en los premios The Best.

Allí fue destacado junto a Emiliano Martínez, quien fue elegido como mejor arquero; Lionel Scaloni, que se llevó el premio a mejor entrenador; y la hinchada argentina, como la mejor del Mundial.