El maestro Claverié se quedó con 1° fecha del Torneo Online por los 151 años del Club Social

El pasado fin de semana, se disputó con singular éxito el Torneo “151 Años del Club Social 25 de Agosto de la ciudad de Catamarca, el mismo tuvo por primera vez, la característica de ser de carácter virtual online. Cabe señalar, que la competencia se desarrolló en la Plataforma de juegos Lichess.org.

Este evento estuvo organizado por la Sub Comisión de Ajedrez del Club Social; mientras que la fiscalización está a cargo de la Asociación Catamarca Ajedrez y contó por primera vez con un director de Torneo, en este caso fue el Profesor Carlo Amaya, quien fuera elegido en virtud de sus amplios conocimientos en organizar este tipo de torneos online.

Participaron 57 jugadores, quienes se inscribieron para engalanar este excelente torneo que estuvo en movimiento a las 20 horas del día sábado 16 de mayo del corriente año. Entre los deportistas se destacó la presencia del Maestro Internacional (MI), Raúl Claverié, quien fuera el ganador de la fecha, junto a los más representativos jugadores del NOA, como la del campeón Argentino Amateur Sub 2000 el santamariano César Víctor Durán, y además jugadores de varios departamentos de la provincia y del Valle Central de Catamarca.

Luego de 7 rondas y con un ritmo de juego de 3+2 los resultados en los primeros puestos fueron los siguientes:

1) MI. Raúl Claverié, Pinamar Bs. As

2) Luis Padilla, San Miguel de Tucumán

3) Mariano Menéndez, Valle Viejo, Catamarca

4) Darío Ocampo, S.F.V. de Catamarca

5) Hugo Gutiérrez, El Carmen, Jujuy

6) Gonzalo Ortuño, San Miguel de Tucumán

7) Benjamín Medina, Tafí Viejo, Tucumán

8) Kevin Salgado, Laguna Blanca, Belén Catamarca

9) César Víctor Durán, Santa María, Catamarca

10) Ricardo Medina, Monteros, Tucumán

Para destacar, fue la labor de los ajedrecistas catamarqueños mejor ubicados dentro de los 5 primeros lugares; y fueron Mariano Menéndez, quien logró el 3er puesto para subirse al podio y Darío Ocampo quien se quedó con el 4to lugar.

La próxima

La 2da. fecha se jugará el próximo sábado 23 de mayo a 20 horas; y desde la organización estiman que se sumarán más participantes locales y de la región, disputándose íntegramente bajo la misma modalidad online.

Agradecimientos

La Subcomisión de Ajedrez agradece el apoyo del Club Social 25 de Agosto; a Maestro Internacional Raúl Claverié que juega de manera desinteresada, ya que tiene un gran afecto a la gente del ajedrez catamarqueño; y además a las empresas que auspician el Torneo, Anaeróbicos S.R.L para sus marcas de selladores SILOC y lubricantes W80 y también a Aerofarma S.A. para su producto pinturas en aerosol KUWAIT.