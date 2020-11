El número 1 del ranking, Alan Pichot, se adueñó de la sexta edición del Todos por Isabella

La compétencia estuvo a cargo de la competencia el director del torneo el Prof. Carlos Amaya. Cabe resaltar, que totalizaron 119 jugadores inscriptos, todo un record para la modalidad.

Con la Histórica participación de nueve Maestros, como el juninense Gran Maestro Diego Flores quien es el actual campeón argentino; el Gran Maestro Alan Pichot quien N° 1 del Ranking Argentino; el Maestro Fide Daniel Pérez de Corrientes; el Maestro candidato (CM) Juan Cruz Arias de Ushuaia; la Maestro Internacional Guadalupe Besso de San Luis; Leonardo Tristán de Necochea; el Maestro Fide Maurizio Brancaleoni de Italia; el Maestro Internacional Guillermo Soppe y el Maestro Fide Ras Malaku Lorne de Jamaica, dieron brillo a una gran jornada ajedrecística online que hizo disputar la Asociación Catamarca Ajedrez.

Para remarcar fue la destacadísima actuación que tuvieron los locales Leonel Vélez que le hizo tablas al campeón argentino Diego Flores; Gustavo Rodríguez que entabló con el N° 1 del Ranking Argentino Alan Pichot, y Darío Ocampo quien también hizo tablas con el MF Juan Cruz Arias de Ushuaia.

El Torneo fue transmitido en vivo por el Canal YouTube y Ajedrez Latino con los comentarios de los GM Diego Flores y Alan Pichot; y por la Fan Page del Instituto Municipal del Deporte por el Maestro Fide Juan Cruz Arias.

POSICIONES GENERALES

1. GM Alan Pichot CABA, Buenos Aires

2. GM Diego Flores, Junín, Buenos Aires

3. MF Daniel Pérez, Corrientes

4. Leonel Vélez, SFV de Catamarca

5. Emilio Fiora, San Francisco, Córdoba

6. Iván Zaidman, Santigo del estero

7. Lucas Vallejos, Jesús María, Córdoba

8. MF Juan Cruz Arias, Ushuaia, Tierra del Fuego

9. MI Guadalupe Besso, San Luis

10. Gustavo Rodríguez, Valle Viejo, Catamarca

SUB 2800

1. GM Alan Pichot CABA, Bs. As

2. GM Diego Flores, Junín Bs. As

3. MF Daniel Pérez, Corrientes

SUB 1900

1. Cristian Melián, SFV de Catamarca

2. Carlos Ocampo, SFV de Catamarca

3. Luis Jalil, SFV de Catamarca

SUB 1600

1. Agustín Leiva, SFV de Catamarca

2. Rubén G. Vega, SFV de Catamarca

3. Luciano Jerez, SFV de Catamarca

INFANTO JUVENIL

1. Samuel Bonabello, La Rioja

2. Alexia Rezinovsky, La Rioja

3. Zara Rezinovsky, La Rioja

Agradecimientos

La Comisión directiva de la Asociación Catamarca Ajedrez quiere agradecer a todos los que difundieron el torneo por las redes sociales; a la Federación Santafecina de Ajedrez, al G.M. Diego Flores; al G.M. Alan Pichot, al M.I. Guillermo Soppe; a la M.I. Guadalupe Besso y Javier Besso, al C.M. Juan Cruz Arias y Juan Carlos Arias; al G.M. Leonardo Tristán, a los ajedrecistas que siempre acompañan desde la provincia de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Catamarca. A todos los medios de prensa en general de la provincia que siempre están dispuesta a difundir un evento netamente de ayuda solidaria.

Lo que se viene

La próxima cita será para el 21 de noviembre y 12 de diciembre donde se espera nuevamente a los amigos ajedrecistas a seguir sumándose a este evento solidario y del país.