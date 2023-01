El operativo repatriación de River: la apuesta por Santos Borré y otros siete jugadores

River se refuerza de cara a la temporada 2023 y ya sumó los regresos de los mediocampistas Matías Kranevitter e Ignacio Fernández. Sin embargo, a lo largo del año buscará repatriar a otros futbolistas con pasado en el club para tener un equipo de gran jerarquía.

En las últimas horas se conoció el interés por el delantero colombiano Rafael Santos Borré, dado que el representante afirmó que existen chances de que se sume a préstamo.

“El jugador fue el primero en saber de esta chance: le comentamos y él nos dijo ´vamos a intentarlo´. Luego pueden suceder muchas cosas: puede ser hoy no y mañana sí. River sería un muy buen lugar para Rafa”, señaló Martín Aráoz en declaraciones a TyC Sports.

Asimismo, agregó: “River tiene chances porque esto no es cuestión de dinero, sino de buscar lo mejor deportiva y económicamente. A mí me gustaría que esté acá. Cuando uno quiere hacer una negociación, se llega a un acuerdo con las formas. A veces es imposible porque el valor del jugador no llega a las posibilidades del equipo que lo busca. Veremos qué va pasando”.

“En la conversación que tuvimos con el director deportivo (del Eintracht Frankfurt de Alemania), la postura era que aceptaba ofertas de compra. Nosotros le planteamos la importancia de acercar otras ofertas y esa fue la última conversación”, cerró el agente.

Pero lo del colombiano no es lo único a lo que apunta la dirigencia. Otros que se encuentran en el radar del “operativo repatriación” son el extremo Roberto Pereyra, capitán del Udinese de Italia, y el atacante Sebastián Driussi. Además, sueñan Rafael Falcao García, Lucas Alario, Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori y Gonzalo “Pity” Martínez.

Kranevitter fue el primero en volver a la entidad, aunque luego sufrió una fractura de tobillo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas por un largo período, mientras que Nacho Fernández ya comenzó su tercera etapa en la institución bajo las órdenes de Martín Demichelis.

El año pasado, con Marcelo Gallardo como DT, ya habían llegado Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez y Juan Fernando Quintero, entre otros.

Enzo Díaz no viajó a la pretemporada con Talleres y se acerca a River

El pasado fin de semana, Talleres emprendió el viaje hacia su pretemporada, aunque hubo una alarmante noticia: el lateral izquierdo no viajó. Enseguida se ataron los cabos: Enzo Díaz está a un paso de vestir la banda roja.

El club cordobés pretende que el Millonario pague 2.500.000 dólares y en River están de acuerdo. El flamante entrenador lo quiere en su equipo: si bien cuenta con Milton Casco y Elías Gómez, Díaz también puede jugar de central o de volante izquierdo.

El defensor de 27 años que quiere Demichelis debutó en Agropecuario de Carlos Casares y luego pasó a Talleres. Se caracteriza por su velocidad y sus buenas condiciones técnicas: tiene mucha llegada e incluso puede aportar en goles como ya hizo en Córdoba.