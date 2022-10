El organizador del Mundial de Qatar 2022 sobre Messi: "Verlo levantar el trofeo sería algo especial

Faltan menos de dos meses para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y no solo los fanáticos tienen una gran ilusión, también los organizadores están expectantes por todo lo que ocurrirá en el país asiático entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Lionel Messi, sin lugar a dudas, será una de las grandes figuras del torneo y las autoridades saben el magnetismo que genera entre los fanáticos del deporte más popular del mundo.

“Lionel Messi es una superestrella mundial que será uno de los aspectos más destacados del torneo”, dijo Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial Qatar 2022, es decir, la cabeza del organismo encargado de la organización del certamen.

Tal es la dimensión que tiene la figura del rosarino que Al Thawadi se ilusionó: “Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros como organizadores”.

En una entrevista con la agencia Télam, el organizador admitió estar “muy emocionado” por ver a Messi jugar en Qatar y anticipó que esta edición del torneo, la primera en el mundo árabe, “se perfila como verdaderamente histórica”.

La Selección argentina, la “segunda opción” entre los fanáticos locales

“Hay muchos fanáticos de Argentina y Leo Messi en Qatar y, para muchos, Argentina probablemente será su segundo equipo después de la selección de Qatar. Además, junto con Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos, México, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Brasil, Gales y Australia, Argentina ha liderado el camino al asegurar la mayor cantidad de boletos. Algunos de sus partidos también han tenido la mayor demanda. Estoy seguro de que la selección argentina recibirá un animado recibimiento cuando llegue al país y estadios llenos en todos sus partidos”. Hassan Al-Thawadi junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA (REUTERS/Hamad I Mohammed)Por: REUTERS

El furor de los hinchas albicelestes por las entradas

“Dado su amor por el fútbol, no me sorprende que los aficionados argentinos se encuentren entre los principales solicitantes de entradas. He estado en las últimas tres Copas Mundiales de la FIFA y la Copa América en 2019, por lo que sé lo que significa el fútbol para la gente de Argentina y el continente en general. Los fanáticos sudamericanos siempre aportan entusiasmo”.

La posibilidad de ver a la Selección argentina vs Qatar

“Digamos que si Argentina y Qatar ganan sus respectivos grupos, los dos equipos podrían enfrentarse en la etapa de cuartos de final. La selección argentina está en una racha increíble en este momento y llega a la competencia como uno de los favoritos”.

Al Thawadi, de profesión abogado, licenciado en la Universidad de Sheffield, asumió en marzo de 2011 la función orientada a coordinar entre entidades públicas y privadas los proyectos de infraestructura y desarrollo de Qatar 2022.

La Selección argentina formará parte del Grupo C junto a Arabia Saudita, con la que debutará el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana, México y Polonia.