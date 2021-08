El Patrón Bermúdez trató de desagradecido a Sebastián Villa y adelantó cuál será el futuro del colombiano

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, dio la primera versión oficial del Xeneize respecto a la situación del delantero colombiano Sebastián Villa, quien pidió a la dirigencia que lo vendan y tomó la decisión de no jugar más en el club.

“El lunes hubo una reunión entre Riquelme, el futbolista, su representante y el gerente del área de legales del club. Allí, se le informó al jugador las situaciones pertinentes”, señaló el Patrón durante una entrevista con TNT Sports y agregó: “Román le manifestó al representante de Villa que el precio de venta lo pone el club, no ellos”.

Además, anticipó que estos actos tendrá consecuencias. “Boca va a hacer respetar todo lo que está escrito en el contrato. El club cumplió en todo con Villa. Estamos al día y él no se está presentando a entrenar. Va a tener las máximas penas que el club le pueda impartir. Eso es la situación que hay”, aseguró.

“Le aclaramos al jugador lo que piensa nuestro club, pero no podemos ir más allá. Recibió la intimación y el departamento de legales está a disposición para tomar las medidas necesarias. Esperemos que esto se soluciones de la mejor manera”, añadió.

Además, en ESPN, Bermúdez trató de desagradecido a Villa. “Sebastián es un muchacho joven, de una proyección tremenda, con un futuro brillante. Por tanto debe pensar mejor la situación. Se dejó llevar por el anhelo de poder dar un salto y mejorar la situación económica. Pero debería mirar lo que tiene: un contrato con Boca por dos años más. Cuando una institución te ayuda y te levanta de momentos difíciles, algo de agradecimiento tiene que haber en el jugador”, afirmó.

Bermúdez dijo estar “dolido” por la actitud de su compatriota. “El club, el cuerpo técnico y el plantel se manejaron de una manera inmejorable con él. Es el jugador al que más se ayudó y acompañó por su situación personal. Cuando una persona no agradece todo lo que se le da, cuanto menos es triste”, manifestó.

“Estoy triste y tengo rabia. Tengo mucha bronca como colombiano porque también escuché comentarios de que los jugadores de mi país ya no sirven, que no está preparado para venir a la Argentina. Esa situación me duele mucho”, completó Jorge Bermúdez.