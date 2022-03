El piloto ruso Mazepin no podrá correr en el Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto ruso Nikita Mazepin, del equipo estadounidense Hass, no podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, a celebrarse en el circuito de Silverstone el próximo 3 de julio, luego de que federación británica de automovilismo, Motorsport UK, vetó este miércoles a los corredores rusos y bielorrusos de participar en pruebas en el Reino Unido.



La decisión llega después de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció ayer que los pilotos podrán competir en sus competiciones siempre que no utilicen la bandera rusa o bielorrusa, ni símbolos de ese país.



"Motorsport condena los actos de guerra de Rusia y Bielorrusia en Ucrania, y expresa su solidaridad y apoyo hacia todos los afectados por el conflicto en curso. Estamos unidos con el pueblo de Ucrania. Es un momento para que la comunidad internacional del automovilismo actúe y muestre su apoyo al pueblo de Ucrania. Es nuestro deber usar cualquier influencia y ventaja que podamos tener para detener esta invasión injustificada. Alentamos a la comunidad del automovilismo y a nuestros compañeros de todo el mundo a adoptar las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) y hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra", señaló David Richards máximo dirigente del organismo.



El dirigente señaló que respetan la decisión de la FIA, pero no permitirán que equipos y pilotos rusos y bielorrusos participen en pruebas que se desarrollen en territorio británico y que tampoco estarán permitidos símbolos como banderas o himnos de estos países, indicó la BBC Sports.



El padre de Mazepin, Dmitry Mazepin, es el gran patrocinador del equipo donde corre su hijo, Haas, y mantiene una buena relación con el presidente de Rusia Vladímir Putin.



La medida a buen seguro traerá polémica pues es contraria a la adoptada por la FIA, un órgano superior, lo que inevitablemente creará un conflicto que por norma general se resuelve con el organismo dependiente, en este caso Motorsport UK, cediendo a las pretensiones de la FIA bajo amenaza de sanciones o incluso de perder los eventos internacionales o los rangos FIA de los torneos nacionales.



Si bien el primer señalado es el único piloto ruso de Fórmula 1, Mazepin, esta medida también afectaría a pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3 y W Series, además de otros pilotos que compiten en campeonatos nacionales.



Siempre y cuando, eso sí, estos pilotos no opten por un trámite tan sencillo como el sacar la licencia de piloto en otra federación, acción accesible para todos los pilotos y que en ocasiones es obligatoria para participar en según qué campeonatos nacionales.