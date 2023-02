El presidente del Barcelona le contestó al hermano de Messi por sus escandalosas declaraciones

El presidente del Barcelona de España, Joan Laporta, se refirió hoy a las duras declaraciones del hermano del astro argentino Lionel Messi en su contra y de la institución y le restó importancia a lo sucedido, al tiempo que remarcó que "se ha disculpado y ya está".

"No me hagan hablar de Messi porque es jugador del PSG y no quiero comentar nada de jugadores que están en otros clubes. A lo del hermano le quito toda importancia porque se ha disculpado y ya está", expresó Laporta en rueda de prensa. En esa línea, insistió: "Leo Messi es patrimonio del Barça

Estamos orgullosos, es el mejor de la historia. Ahora pertenece al PSG. Lo que dijo su hermano, pues le quito toda importancia y se ha disculpado. Todo es comprensible y no le doy más vueltas". Matías Messi había apuntado contra el mandatario del club catalán al hablar de un posible regreso de la "Pulga" al conjunto español, el que consideró que "se empezó a conocer" después de su hermano.

"No vamos a volver a Barcelona y, si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona", manifestó.

Tras generarse una gran polémica, utilizó su cuenta de la red social Instagram para disculparse por sus duras declaraciones. "Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo", indicó.