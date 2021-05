El presidente de La Nación terminó de conformar el proyecto de ley para regular las restricciones

Hace 10 días, el Presidente confirmó el proyecto de ley y hoy se terminó de realizar. En Olivos, se reunió con Cafiero y terminaron de definir los detalles del proyecto que podría ingresar la semana que viene en el Congreso.

La idea del proyecto se dio luego que el Gobierno Nacional sufriera el réves de la Corte Suprema con respecto a la educación. Ahora, con este proyecto buscarán evitar esas intervenciones.

El proyecto estará basado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, pero con “mayor sustentación sanitaria”, y se presentará el lunes en el Congreso.

El primer mandatario parte de gira al viejo continente esta noche, pero antes organizó un encuentro presencial con Cafiero para leer la última versión del proyecto que redactaron la Jefatura de Gabinete y la secretaría de Legal y Técnica, que conduce Vilma Ibarra, con datos provistos por el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti. La Casa Rosada enviará la iniciativa al Congreso la semana próxima, probablemente el lunes. El objetivo principal es que se le brinde tratamiento exprés y que se apruebe antes de que venza el actual DNU, el 21 de mayo, para evitar la intervención de la Justicia en las medidas sanitarias nacionales.

Desde Juntos por el Cambio confirmaron que dialogaron sobre el borrador del proyecto, pero apelaron a la cautela y prefirieron no opinar hasta no ver la propuesta concreta. En diálogo con Infobae, un legislador de la oposición adelantó una perspectiva de partida, en un marco de prudencia: “El fallo de la Corte ayuda a dejar claro que algunos cosas son competencia exclusiva de los gobiernos provinciales. No importa que sea ley o DNU, en esos temas el gobierno nacional no se puede meter”.

La eventual “ley de la Pandemia”, como la denominó un funcionario, se basó en el modelo que implementó la canciller de Alemania, Angela Merkel, y parte de los textos de los últimos DNU, a los que se sumarán argumentos jurídicos y sanitarios.

La idea de regular las medidas sanitarias había sido propuesta por Vilma Ibarra el año pasado, pero el Presidente continuó con las restricciones a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. Se mantuvo firme en esa tesitura a pesar de los cuestionamientos de la oposición, que reclamaba poder tener voz y voto sobre las medidas, en especial cuando el Congreso comenzó a funcionar de manera virtual y, después, semi-presencial. No fue hasta que escaló el conflicto con la Ciudad por las clases que Alberto Fernández decidió que las restricciones frente al coronavirus se resuelvan por vía legislativa.