El presidente del PSG dijo por qué el club no homenajeó a Messi después de ganar el Mundial

El presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, habló sobre Lionel Messi. Hubo elogios, pero también una crítica hacia el crack argentino, que había expuesto su malestar luego de dejar el club francés a mediados del año pasado para emigrar al Inter Miami de los Estados Unidos.

“Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después”, disparó el dirigente qatarí en una entrevista con el podcast (Rothen s'enflamme) del ex futbolista Jerome Rothen (usualmente crítico de la Pulga) publicado en RMC Sport.

“Eso no es el respeto. No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos”, insistió Al-Khelaifi.

Messi admitió que su estancia en París “no le había ido bien” y que la decisión de fichar por el Inter Miami se debió, entre otras cosas, a motivos familiares. Sin embargo, el ocho veces ganador del Balón de Oro también criticó el “cotidiano a nivel deportivo” del PSG y la falta de consideración tras su coronación en el Mundial de Qatar, ya que fue el único campeón que no fue reconocido por su club en algún partido oficial -sólo hubo un acto express en una práctica-.

Sobre este último punto, Al-Khelaïfi esgrimió que “no celebramos a Messi porque ganó el Mundial contra Francia y lo ganó contra Kylian, y porque también somos un club francés, así que no lo celebramos para que la afición no le silbara”.

Fueron dos temporadas en las que Messi estuvo en el elenco parisino, que no pudo cumplir el principal objetivo de ganar su primera Champions League pese a estar rodeado de otras figuras de primer nivel como Kylian Mbappé y Neymar, con los que conformó un tridente soñado, aunque los conflictos internos, que continúan aún hoy sin el argentino en la ciudad luz, minaron las posibilidades del plantel. No obstante, parte del público culpó al argentino de esas eliminaciones y lo silbó.

Si bien hubo momentos de buen juego, el nivel colectivo no se pudo mantener en el resto de cada una de las dos temporadas en las que visitó la casaca parisina. El PSG obtuvo sendos títulos de la Ligue 1 mientras estuvo Messi, además de una Supercopa local, pero el conjunto no terminó de redondear un rendimiento sólido en el largo plazo.

Sin embargo, Messi estuvo a la altura y desplegó su talento en su última etapa europea. En ocasiones fue el salvador para ganar partidos. En los dos ejercicios acumuló 75 partidos, marcó 32 goles y brindó 35 asistencias, un dato incontrastable respecto de su injerencia en lo colectivo y lo clave que fue para el PSG a la hora de lastimar en el área rival.

Luego del Mundial Qatar 2022 ganado por la Argentina y que tuvo a Leo como una de sus figuras, el capitán de la Albiceleste analizó la posibilidad de renovar con la entidad gala. Después de algunos idas y vueltas decidió emigrar a los Estados Unidos y firmó con el Inter Miami. Desde su llegada revolucionó el fútbol norteamericano, ya regaló una estrella (la Leagues Cup) y en 2024 jugará su primera temporada completa allí.