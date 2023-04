El presidente del PSG tuvo un insólito gesto cuando le preguntaron por Messi y luego huyó de la prensa

Nasser Al Khelaifi habría cambiado de opinión. El presidente del París Saint Germain anunció la semana pasada que la extensión del contrato de Lionel Messi estaba en sus planes, pero ahora parece tener postura al respecto debido a que ya no estaría dispuesto a quedarse con La Pulga. Asi lo informó el medio francés L´Equipe, aunque desde el entorno del rosarino desmintieron todas las informaciones publicadas.

Al-Khelaïfi que estuvo presente este lunes en Lisboa, fue cuestionado sobre el futuro del rosarino por los periodistas, en particular los que trabajan para el programa El Chiringuito. Y, el presidente del equipo francés no tuvo reparos y al escuchar las consultas, se tocó la oreja izquierda con su mano y no dijo una sola palabra. Se quedó completamente en silencio, una escena que generó incertidumbre en los cronistas que lo persiguieron.

El gesto que tuvo el presidente del PSG tiene varias interpretaciones. El tocarse la oreja repetidamente puede significar que la persona se encuentra insegura en la conversación. También en muchas ocasiones esta reacción representa el deseo de bloquear o no escuchar las palabras.

Qué dijo el presidente del PSG hace dos semanas sobre el futuro de Lionel Messi

Consultado, en la Marca Sports Weekend, sobre la continuidad de Lionel Messi y Klylian Mbappé, quienes podrían irse en el próximo mercado de pases, comentó: “Estamos trabajando para que continúen. Vamos a analizar lo que estamos haciendo y asegurarnos de que podamos continuar con ellos. Queremos hacer las cosas como corresponde. No vamos a cometer errores”, concluyó.

Sin embargo, en ese sentido, Javier Tebas, el presidente de La Liga, habló sobre las posibilidades de un retorno de la Pulga: “Con la situación económica del Barcelona, Messi, si no se baja el sueldo, no podría volver. Y en el PSG, tampoco podría jugar, pero ese club es una máquina de poner dinero del petróleo y de hacer trampas con los patrocinios”.

Un medio de Francia lo dio por hecho: Lionel Messi se va del PSG

El idilio entre Lionel Messi y el Paris Saint Germain parece tener un final. Según el medio francés RMC Sport, el rosarino no continuará jugando como local en el Parque de los Príncipes porque su prioridad no es firmar un nuevo contrato, ante los cantos de sirena del Barcelona y del Inter Miami.

Así, ante la opinión del argentino, el PSG habría decidido no continuar con un Messi que termina su contrato el próximo 30 de junio y así cortar el tridente que se formó en verano de 2021 con Neymar y Kylian Mbappé. El club francés habría cambiado de idea en las últimas semanas, especialmente después de que ambas partes se pusiesen de acuerdo, tras el Mundial de Qatar.