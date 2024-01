El Rally Catamarqueño confirmó su calendario 2024

El Grupo Rallyceros convocó este jueves una reunión de pilotos, navegantes y allegados a la actividad del deporte de derrapes en el salón de conferencia del Estadio Bicentenario, donde se informó y sacó dudas sobre lo que se viene.

Al iniciar dicha reunión se hicieron presentes Roberto Lozano, presidente de APINARA, y Marcelo Nieva integrante de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor, situación que no estaba prevista y en la que se vio un cierto malestar en los presentes. En ese modo los integrantes de Rallyceros, Arturo Villalba, Lucas Mercado y Maxi Sosa, comunican que: “Ellos -por Lozano y Nieva- se presentaron trayendo propuestas sobre la cobertura médica y seguro, pidiendo que los pilotos se federen y hacer el campeonato con ellos, algo que nosotros no accedemos ya que hace mas de 3 años lo venimos haciendo del mismo modo, solos logrando fechas de donde sea, y lo seguiremos haciendo. No compartimos las ideas de ellos ni la forma de trabajo, eso lo demuestra en la cantidad de pilotos que acompañan el proyecto Rallyceros”.

En el mismo sentido se encontraba presente el Comisario Inspector Pablo Piccón, miembro del COPROSEDE (Comité Provincial de Seguridad en Espectáculos Deportivos) quien aclaró que la competencia realizada por Rallyceros no puede ser suspendida por ningún ente salvo ellos mismos, el COPROSEDE. Sin dudas esta presencia de Piccón fue de gran alivio para muchos pilotos que por el momento viven una gran nebulosa de dudas por dichos entrecruzados en diferentes medios.

Posteriormente se continúo con la reunión que estaba prevista, que se trataría sobre el campeonato 2024 del Rally Catamarqueño que dio estos diferentes temas:

REGLAMENTO TECNICO

A partir de marzo, se implementarán cambios en el reglamento técnico. Casildo Aibar continuará como comisario técnico, y se añadirá un comisario técnico adjunto, Diego Vega. Se realizarán ajustes en las verificaciones técnicas, incluyendo la introducción de un sistema de "técnicas cruzadas" para garantizar la equidad entre competidores y sus equipos.

Las categorías habilitadas para este año serán: Sin modificaciones con respecto al año pasado, se mantendrán las clases N4, A1, RC5 y N2 Light. Se incorporará la clase N1 (Prototipos con motores AP 16v), que incluirá vehículos como el Ford Fiesta; N1 Light, con motores de inyección 8 válvulas y suspensión libre. Se creará la clase N7 (nombre provisional) para autos con carburador, suspensión hidráulica y modelos hasta el año 2000.

En la clase A5, se contempla a largo plazo la inclusión de modelos de nueva generación, permitiendo autos con motores de 1.000cc a partir de esta temporada, como el VW Up, Fiat Mobie y Renault Kwid. Además, en los clásicos Fiat 128, se trabaja para que incorporen el motor Fire 1.3 o 1.4 estándar a carburador, reemplazando el Tipo y creando una categoría más económica con motores duraderos.

Para ser incluida en una fecha, una categoría deberá contar con un mínimo de 3 competidores inscritos. Se informa que en los próximos días se llevará a cabo una reunión mediante la plataforma ZOOM entre el técnico Casildo Aibar y los preparadores y mecánicos involucrados en el rally catamarqueño para afinar los detalles de cada categoría.

CAMPEONATO 2024

El Grupo Rallyceros confirmó que la modalidad seguirá siendo de tres días, iniciando el viernes con Shakedown y rampa, sábado primera etapa y domingo segunda etapa, pero que a raíz de la situación económica y por pedido de muchos pilotos se hará solo seis fechas al año, dos de ellas “doble fecha”. Además ya tiene confirmada las sedes (que se darán a conocer luego del super prime de Anquincila) y calendario es el siguiente:

Primera fecha: 15, 16 y 17 de marzo

Segunda fecha: 3, 4 y 5 de mayo

Tercera fecha: 5, 6 y 7 de julio (fecha doble)

Cuarta fecha: 13, 14 y 15 de septiembre

Quinta fecha: 25, 26 y 27 de octubre

Sexta fecha: 30 y 31 de noviembre y 1 de diciembre (fecha doble)

PUNTAJE 2024

Sobre el sistema de puntuación para el campeonato se confirmó que volveremos el sistema tradicional: Puntaje por etapa uno, etapa dos, general, Shakedown, rampa. Esto es un pedido de los pilotos que tuvieron de alguna manera problemas con el sistema que se utilizó en 2023.

SOBRE EL SÚPER PRIME DE ANQUINCILA

Este emocionante evento tendrá lugar el próximo 4 de febrero en el clásico circuito «Nido de Águilas» ubicado en la pintoresca villa turística de Anquincila. La organización de Rallyceros en conjunto con la Municipalidad de Ancasti, promete una jornada llena de adrenalina y emoción, atrayendo la atención de pilotos de toda la región.

Lo primordial es saber el costo, que tendrá total de 35.000 en el que se incluye cobertura médica, seguro e inscripción.

Sobre el trazado se correrá en modalidad Súper Prime pero no será el tradicional circuito espejo, ya que tendrá un punto de inicio y punto de final igual para todos los competidores, dando una distancia de carrera de 6,90km. Se correrá en cuatro oportunidades iniciando la primera a las 11.30 horas y se largará las pasadas cada una hora dependiendo la cantidad de pilotos presentes. Las verificaciones técnicas e inscripciones se realizará en la tarde del sábado 3 y durante la mañana del día de la carrera.