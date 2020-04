El recuerdo de Bayón, a 25 años del título mundial Sub-20 de Argentina en Doha

En un par de días, se cumplen 25 años de ese recordado día para muchos argentinos, donde luego de 16 años, Argentina se consagraba campeón mundial en la categoría Sub-20. El que tampoco se lo olvidará jamás es Julio Bayón, en ese entonces un joven volante que estaba dando sus primeros pasos en la Primera División de Rosario Central.

El entrenador era José Pekerman, en lo que fue su primer título. En su primer torneo, no citó a Bayón para el Sudamericano pero si lo hizo para el Mundial donde a posterior se consagraron campeones.

La gran final fue ante Brasil, tras haber dejado en el camino Camerún y al poderoso España. El partido decisivo fue el 28 de abril de ese año. Fue un 2 a 0 para los argentinos venciendo al seleccionado carioca que venía de un tricampeonato. Los goles fueron de Leonardo Biagini y Francisco Guerrero.

El que se metió en la historia del fútbol catamarqueño es Bayón, que hasta la actualidad es el único futbolista local en ganar un mundial. En Doha, jugó 152 minutos distribuidos en cuatro partidos. Además, disputó ese mundial usando la camiseta número 16.

El catamarqueño recordó ese momento en diálogo con LA UNION donde comenzó diciendo: "No tenía ni idea de lo que era Qatar, era un país en desarrollo en ese entonces, la verdad que no podíamos disfrutar mucho en si del país porque teníamos custodia militar".

-"A José lo conocía desde al año 1994 donde estuve con el plantel, tuve la desgracia de no ser citado para el Sudamericano que se hizo en Bolivia. Después tuve la suerte que me llamaron en el mundial".

El momento de la citación

-"El primer llamado para integrar el plantel de ese mundial fue algo muy lindo. Viajamos con varios chicos que jugábamos en Rosario pero quedamos pocos. Ya en el año 1995 debuté en Primera, juego un clásico y me dicen que tenía que viajar. Yo había ido lesionado, la prueba era inaugurar la iluminación de la cancha de Lanús, gracias a dios jugué, me sentí bien y fue una alegría enorme haber sido citado".

La foto institucional antes de viajas al mundial en Ezeiza, Bayón con la camiseta 16

Compartió con grandes jugadores

-"Yo al grupo lo conocía desde el año anterior a ese mundial, yo había ido con Andrés Garrone que jugábamos juntos en Central. De ahí, tenía buena afinidad con Chaparro, con Coyete, con Guerrero. Tuve la posibilidad de compartir habitación con Gustavo Lombardi (lateral derecho titular)".

Su vuelta a la provincia luego de salir campeón

-"Fue tranquila porque no era ni soy de decir que venía, solo quería estar con mi familia, mis amigos. En cambio que André (Garrone) me preguntaba y me contaba que en Córdoba lo esperaban con una caravana. Yo no dije nada cuando vine a Catamarca, no dije nada, estuve un día nomas, llegué un sábado y el domingo a la noche ya me volví a Rosario".

En la actualidad, hay más oportunidades

-"Antes era muy difícil llegar, ahora hay más chances para los chicos ya sea por los videos que se graba o demás herramientas gracias a la tecnología. También, está el tema que en la actualidad al jugador de 30 años ya se lo da como descartado, como viejo. En eso de las oportunidades, hoy hay más posibilidad para los chicos del norte del país y para Catamarca porque hay muchos chicos en clubes coo Racing, Atlético Tucumán, Newell´s y demás".

Se tuvo que esperar 24 años para tener otro catamarqueño en un Mundial Sub-20, con Anibal Moreno en Poloni el año pasado

-"Es una alegría enorme porque Anibal está dejando bien representada a la provincia y ojalá se le de todo los logros. Tiene que consolidarse en Newell´s pero estaba en la mira de River y espero que eso se de porque sería algo tremendo para él y el fútbol de Catamarca".

Su carrera

-"De mi carrera deportiva no me puedo arrepentir de nada, lo que se dio debe ser por algo. Yo hice todo para lograrlo y poder estar. Estoy conforme con mi carrera, no estoy arrepentido de nada".

Sobre sus inicios en Rosario y lo que vino posterior

-"Yo en Rosario jugaba de volante por derecha o de doble cinco, luego cuando fueron pasando los años fui bajando de posición por el trajín de la cancha se nota con el paso de los años. Nos es lo mismo el desgaste de un volante que de un defensor".

El último club por donde pasó fue el Americo Tesorieri de Catamarca

Dio su opinión sobre otro catamarqueño que juega en Primera, Joaquín Varela

-"Pasó de Newell´s a Godoy Cruz, espero que le pueda ir bien y no lo persiga las lesiones. Eso hace que hasta puedas perder tu puesto porque hay detrás tres o cuatro jugadores que pueden estar mejor que vos. Te cuesta recuperar el nivel y si lo perdiste es complicado".

Cerró con un mensaje para los jugadores jóvenes

-"Tienen que tratar de siempre dar todo ya sea en las prácticas, en algún entrenamiento, en algún partido. Tiene que ser al 100% porque cuando te toca jugar tenes que estar preparado. El esfuerzo no es tan solo de uno sino que también de la familia porque estar en otra provincia y solo no es fácil".