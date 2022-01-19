El Regional entra en su definición con las semifinales

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación para las semifinales de las diferentes regiones del Torneo Regional Federal Amateur donde loa Partidos de ida se jugarán este domingo.
Domingo 23/1
LIBERTAD DE SUNCHALES RAFAELA SAN JORGE SAN JORGE 17:00 GOMEZ LUCAS CHAÑAR LADEADO RODRIGUEZ EDUARDO ANDRES CHAÑAR LADEADO SANTOS MARCOS JOSÉ CHAÑAR LADEADO GOMEZ FRANCO CHAÑAR LADEADO
BOXING RÍO GALLEGOS JORGE NEWBERY COMODORO RIVADAVIA 17:00 JULIO LUCIANO* EZEQUIEL CIPOLLETTI ESCOBAR GONZALO CARLOS CIPOLLETTI JARA FERNANDO EZEQUIEL CIPOLLETTI PERALTA EMILIO CIPOLLETTI
TALLERES (JUJUY) JUJUY SPORTIVO ALBERDI LIB. GRAL SAN MARTIN 17:00 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA OCAMPO DIEGO PABLO SALTA ALFARO ANIBAL SALTA
BELLA VISTA TUCUMAN TUCUMÁN JUVENTUD ANTONIANA SALTA 17:00 NUÑEZ PABLO* SAN JUAN GONZALEZ GABRIEL* SAN JUAN ALLEGUE * JESUS SAN JUAN FERNANDEZ SABASTIAN SAN JUAN
FONTANA RESISTENCIA SOL DE AMERICA FORMOSA 17:30 RIOJA FRANCO SEBASTIAN POSADAS AGLI MARIANO EXEQUIEL OBERA RAMOS ROQUE DE JESUS POSADAS SANABRIA ALEJANDRO POSADAS
GUTIERREZ S.C. MENDOZA FUNDACION AMIGOS MENDOZA 18:00 ARAUJO * GABRIEL MENDOZA BERNASCONI FRANCO MENDOZA FERNANDEZ MATIAS MENDOZA GONZALEZ JUAN PABLO MENDOZA
INDEPENDIENTE S.CAYETANO NECOCHEA LINIERS BAHÍA BLANCA 18:00 BADANO JOAQUIN SALADILLO NICOLÓ NICOLAS SALADILLO LOZA LUCAS SALADILLO LATTIERI NATANAEL SALADILLO
GENERAL PAZ JUNIORS CÓRDOBA SARMIENTO LA BANDA SANTIAGO DEL ESTERO 18:00 GIL JOAQUIN SAN PEDRO AYALA MILTON SAN PEDRO BERTOLINI DAMIAN SAN PEDRO GOMEZ AGUSTIN SAN PEDRO
AT JUVENTUD ALIANZA SAN JUAN E.F.I. JUNIORS SAN LUIS 18:15 SILVA EMILIANO* ALEJANDRO LA RIOJA FUENTES RUBEN SANTIAGO LA RIOJA ENRIQUE RAMON NICOLAS LA RIOJA BARRIONUEVO SERGIO LA RIOJA
FERROCARRIL SUD OLAVARRÍA AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 20:00 LIUZZI MARCOS IGNACIO AYACUCHO LOPEZ GONZALO CEFERINO AYACUCHO GIARDINI JUAN ALBERTO AYACUCHO PERALTA JONATHAN AYACUCHO
GUARANI ANTONIO FRANCO POSADAS SAN JORGE DE ALMAGRO CORRIENTES 20:00 LOPEZ AGUSTIN SAN FRANCISCO GRAMAGLIA KEVIN SAN FRANCISCO FERNANDEZ EMILIO SAN FRANCISCO CORNAGLIA ANGELO SAN FRANCISCO
LIBERTAD (CON) CONCORDIA AT. PARANA (E.R.) PARANA 20:00 FOLMER SANTIAGO VICTORIA QUINDT GABRIEL VICTORIA FONZO ORLANDI ARIEL IVAR VICTORIA GODOY BRIAN VICTORIA
RIVADAVIA DE LINCOLN JUNÍN MARIANO MORENO JUNÍN 20:00 CAVALLERO LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN CASTRO CESAR LUIS VILLA CONSTITUCIÓN TIBOLLA LUCIANO VILLA CONSTITUCIÓN ESPINDOLA JULIAN VILLA CONSTITUCIÓN
SP. 9 DE JULIO RÍO TERCERO ARGENTINO P PASCANAS 20:45 AMICONI BRUNO SALTO VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO ROLDAN GONZALO ANIBAL SALTO DE LOS SANTOS NERY SALTO