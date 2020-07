El Ruso Zielinski, contra la AFA: "No es cierto que se preocupan por todos los equipos"

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, cargó contra la AFA por la decisión de finalizar la temporada tras la interrupción de las actividades por la pandemia de coronavirus, afirmó que "no es verdad que se preocupan por todos los equipos" y consideró que "se hizo todo mal".

"Creo que se hizo todo mal, no sé por qué ahora va a haber un torneo nuevo. El fútbol tiene que reorganizarse, no es verdad que se preocupan por todos los equipos", señaló el director técnico en declaraciones radiales a FM 94.7.

Y agregó: "Arriesgamos el torneo local para enfocarnos en la copa internacional porque no teníamos el presupuesto necesario para hacer las dos. ¿Y qué pasó? Cancelaron la Superliga. Nos perjudicaron".

En la misma línea, el Ruso sostuvo: "No se premia a quien hay que premiar y no se castiga a quien hay que castigar. Cuando las cosas funcionan así, parece que hacer las cosas bien o mal valen lo mismo".

En cuanto al regreso a las prácticas, el DT del elenco tucumano consideró: "Se debería dejar entrenar a los equipos clasificados a la Copa Libertadores, por la simple razón de que Argentina tiene que competir en igualdad de condiciones".

Por último, expresó: "A esta altura del partido hay que arrancar, no hay otra vuelta. Se tomaron decisiones y hoy hay que pensar en lo que viene. Lo que pasó no se puede modificar, hay que tener las cosas claras, el daño que se ha hecho no se puede cambiar".