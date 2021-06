El sensei Bidabehere habló del presente del Karate-Do en su Unión: "Buscamos que los chicos se motiven y no se alejen"

El sensei a cargo de la Unión Catamarqueña de Karate-Do es Damián Bidabehere que habló con LA UNION sobre las competencias virtuales, los cursos provinciales para árbitros y la gran noticia que se hace nuevamente el Campeonato Provincial de Karate-Do.

"Tratamos manteniendo activos en medio de esta pandemia, desde marzo pudimos estar un circuito de virtualidad para mantener las ganas de los chicos y que no pierda. Está más que claro que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad pero sirve para que los chicos sigan y no haya deserciones", arrancó diciendo.

Siguió: "Tuvimos buenos resultados donde participamos en el Campeonato virtual de Malta, de Italia, en el Cuyano que se hizo en San Luis donde todos los años vamos a competir pero ahora por la pandemia lo hicieron virtual. Más allá del logro deportivo el objetivo es que ellos tengan un objetivo y se sientan incentivados a seguir".

Sobre el primer modulo del curso de árbitros provinciales dictado por la Unión, dijo: "Es otra de las facetas que estamos tratando de ocuparnos, el capacitar a los árbitros. Este año volvemos con el curso, haciendo escuela y enseñando el reglamento a los árbitros más chicos con ayuda de los más grandes. Lo bueno es que en la apertura estuvo el presidente de la Federación Nacional, el Secretario General y el Jefe de Arbitro, fue muy importante eso".

Cómo sigue: "Este fin de semana tenemos el segundo modulo para los árbitros nacionales de la provincia que están más avanzados. Más adelante vamos a seguir con el curso provincial ya en su segunda etapa".

Confirmada la primera fecha del Campeonato Provincial de Karate-Do: "El 4 de julio se hará la primera fecha en un contexto especial donde el año pasado ya a esta fecha estábamos disputando la segunda jornada. Estamos esperando que lleguen bien entrenados, los chicos ya están entrenados sabiendo cómo tienen que grabarse y los padres cómo grabarlos. Le dimos tiempo a los chicos para que se preparen físicamente. Vamos a recibir los videos y armar las categorías, los árbitros evaluarán cada video".

Por su parte, se refirió a la dura actualidad de no poder entrenar y dio una salida: "La virtualidad es una herramienta pero la presencialidad es algo irreemplazable. En Catamarca tenemos una gran ventaja de tener los espacios al aire libre y el clima donde tuvimos un otoño muy bueno donde se podría haber hecho actividades al aire libre. Esto con el fin de mantener a la gente activa, motivada".

Cerró la idea: "Se viene el invierno y si seguro ahí nos va a llevar a la virtualidad pero se podría haber solucionado en estos meses con poder entrenar al aire libre. No es lo mismo perder dos meses por el invierno que estar todo el año en virtualidad. Yo creo que con el control de las autoridades se puede hacer. Sabemos que trabajando al aire libre no hay mucho riesgo de contagio y ayuda a la presencialidad. Si se respeta las normas y las autoridades controlan se puede hacer y es una gran ayuda para los gimnasios y deportes".