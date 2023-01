El show emotivo del Kun: volvió a jugar, se disfrazó de Joker y festejó como el Topo Gigio

La semana alrededor de la Kings League fue con muchas turbulencias por la canción que Shakira estrenó junto a Bizarrap apuntada hacia Gerard Piqué, fundador de la competencia de fútbol 7. Luego de anunciar a Casio como patrocinador y de llegar en un Renault Twingo al Cupra Arena, el ex defensor organizó junto a Sergio Agüero el anuncio del jugador número 12 de KuniSports y lo mantuvieron en secreto durante varios días bajo el nombre de “El Joker”.

Una vez que llegó el encuentro más esperado de la jornada, Ibai Llanos se presentó en el campo de juego para conocer la identidad del futbolista. Vestido de payaso y con música característica de circo, el misterioso protagonista caminó hasta el centro del campo para finalmente sacarse la máscara. En la previa se había especulado con nombres de argentinos como Gonzalo Higuaín, Pablo Zabaleta y hasta Pablo Aimar. Sin embargo, el Joker finalmente era el mismo Kun que abandonó su puesto de presidente para jugar en la tercera jornada.

Agüero se paró como titular para defender el invicto de su cuadro y se lo vio algo incómodo con los botines que seleccionó para utilizar en el sintético ya que se patinó en varias oportunidades. A los pocos minutos, se sentó en el banco de los suplentes para descansar y volvió a ingresar más adelantado pero levantó la preocupación de todos los espectadores al salir apenas 30 segundos más tarde. Finalmente, la transmisión confirmó que simplemente fue falta de aire y no existió ninguna lesión o problema cardíaco.

A los 20′ de la segunda mitad regresó al campo de juego y tuvo una doble jugada clara: un remate de media distancia que tapó el arquero rival y un cabezazo inmediatamente después que también forzó una gran respuesta del guardameta rival. Sergio recibió un pase largo que controló de manera ineficiente pero insistió para interceptar y sacar un disparo cruzado digno de sus viejas épocas para igualar en 2-2 el marcador. El encuentro finalizó en empate y los tres puntos se definieron en los penales australianos ya que no existe la igualdad en la Kings League.

El quinto penal estuvo en los pies de Agüero, abrió el pie y el balón pegó en el palo. Porcinos FC no falló en su oportunidad y cerró la tanda por 3-2 para quedarse con la victoria para arrebatar el invicto de KuniSports. “Estoy muerto. Un calor hace acá, la concha de la lora. Al principio pensé que no iba a patinar, pero patinaba. Estuvo divertido el partido y hay que estar bien físicamente. Es un festejo que hizo Leo y bueno, me hizo acordar que Ibai es parecido a Van Gaal. Las bromas no le gustan, pero está todo bien con Ibai”, explicó el ex jugador del Manchester City.

Además, confirmó que va seguir representando los colores: “Voy a estar en la cuarta fecha. Quiero jugar”. Para cerrar la noche, Sergio se dio un último abrazo con el streamer español y lo felicitó por la victoria. “El tema es que es un lugar cerrado y cuesta mucho recuperarse. Hay que adaptarse al nivel. Voy a jugar la semana que viene. Le di mi canal al Joker... ¿1.1 millón de personas nos vieron? Tremendo”, concluyó totalmente exhausto.