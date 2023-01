El tierno posteo de Messi junto a su familia para despedir 2022: "El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió"

Lionel Messi cerró un año brillante para su carrera. A los 35 años, cuando se acerca al cierre de su etapa como profesional, el delantero conquistó el Mundial de Qatar y consiguió así el único trofeo que le faltaba. Ahora, a un puñado de semanas de haber alcanzado la gloria máxima con la selección argentina, hizo un balance en redes sociales en donde agradeció profundamente a su familia.

El Diez compartió cuatro fotografías en las que aparece junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. “El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, escribió.

Messi, elegido además como el mejor futbolista del torneo, no tuvo un camino fácil para esta consagración ya que recién en su quinto Mundial pudo levantar la copa. En ese proceso hubo muchas frustraciones, incluso una renuncia a la Albiceleste en 2016 y un alejamiento tras Rusia 2018, pero en esos momentos difíciles fue donde más sintió el apoyo de su círculo íntimo y de sus fanáticos.

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, sostuvo.

En menos de una hora el posteo superó los dos millones de likes, y este dato ya no es menor. Es que después de ganar el Mundial, su fotografía festejando con el trofeo consiguió más de 74 millones de “me gusta” y se convirtió en la más likeada de la historia de Instagram. Otro récord más para él.

Messi decidió pasar Navidad y Año Nuevo con su familia en Argentina. En lo que respecta a su vuelta a las canchas, según indicaron medios franceses, el astro volverá a jugar para el París Saint-Germain el 11 de enero, cuando su equipo enfrente al Angers por la 18va. fecha de la Ligue 1 de Francia. Mientras tanto, el delantero continuará de vacaciones en Rosario y en la institución parisina esperan su reincorporación efectiva al plantel a partir del 3 de enero. El mejor equipo de Messi

