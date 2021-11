Emocionante momento con un niño que perdió a su mamá y hasta los rivales lo consolaron

En el fútbol no hay razón ni lógica, no es solo un juego, no es solo fútbol, este deporte tiene estas cosas que te transportan a otra realidad aunque sea un ratito. Eso pasó en Azul, con un nene que fue contenido hasta por sus rivales.

Esto es lo que se rescata del fútbol, dirán que carece de algunos valores este deporte, pero no. Sino cómo explicamos lo que pasó en Azul, provincia de Buenos Aires, en la final de la categoría décima entre Alumni y Atlético.

El fin de semana se jugó la final de la categoría y las miradas se las llevó el capitán de Alumni, Luca Güerci, que hace pocos días falleció su mamá y decidió jugar. Lo que no se imaginó seguramente que todos los iban a contener.

En el encuentro, casi todos los rivales se acercaron a abrazar al pequeño que está atravezando este duro momento.

Luca es capitán de Alumni y su imagen recorrió el país donde dejó en estado puro los valores del fútbol como el compañerismo donde fue contenido por sus compañeros y el club y se dejó demostrado que en el campo de juego los equipos son rivales no enemigos.

Al finalizar el encuentro, con lagrimas en sus ojos, el pequeño Luca posó con una camiseta con la frase: «Gracias por todo mamá. Besos al cielo. Te amo».

Que lindo es el fútbol verdad, esto tiene este deporte, se vive así, detrás de una pelota se te va todo lo malo aunque sea por un rato.