En la despedida de Marcelo Gallardo, River empata frente a Banfield

River Plate empata 1-1 frente a Banfield en un partido marcado por ser el último de Marcelo Gallardo en este segundo ciclo como entrenador del Millonario.
El anfitrión rompió la paridad a los 12 minutos con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta y registró diferentes remates para irse al vestuario con una mayor ventaja en el resultado frente a un rival que llegó a la igualdad a los 44' a través de Mauro Méndez. La acción había sido anulada por fuera de juego, pero se validó el tanto a instancias del VAR.
Formaciones:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.