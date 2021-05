En la dulce espera, Romero no defenderá el título por otra gran noticia

La boxeadora catamarqueña, Nazarena "Capricho" Romero, no podrá combatir en su defensa por el título Mundial AMB Supergallo ante Lauta Griffa en Carlos Paz.

La recreina que está radicada en Córdoba contó en sus redes sociales el por qué de la suspensión de la pelea que debía realizarse el 29 de mayo. "Fui a un control rutinario y lo estudios me dieron que estoy embarazada de tres meses".

"Estoy muy feliz por la noticia, estoy contenta por el hijo que Dios me mandó", continuó diciendo. Y agregó: "He tenido una vida difícil y una noticia como estas me motiva a seguir luchando. Sé que cuento con el apoyo de mi promotor y de los responsables de la AMB".

La boxeadora está en pareja con el joven boxeador cordobés Agustín Vegara que es habitual seleccionado argentino y hace poco firmó contrato con la promotora de Sampson Boxing y está a punto de hacer su debut profesional.