En la Liga Chacarera, programaron dos fechas seguidas del fútbol femenino

El Departamento de Fútbol Femenino programó la primera fecha Torneo de Fútbol Femenino "Municipalidad de Paclin" Copa Charito Pacheco:

2da Fecha: Sábado 09/04

Cancha Doña Rosa:

9 hs Juventud vs Social Rojas

10.30 hs Los Sureños vs Coronel Daza

12 hs Villa Dolores vs Social San Antonio

13.30 hs Defensores de Esquiu vs La Merced

15 hs Las Pirquitas vs Obreros San Isidro

Libre: Independiente de San Antonio

3ra Fecha: Jueves 14/04

Cancha Social Rojas:

9 hs Social San Antonio vs Obreros San Isidro

10.30 hs Coronel Daza vs Defensores de Esquiu

12 hs La Merced vs Villa Dolores

13.30 hs Juventud vs Las Pirquitas

15 hs Independiente vs Los Sureños

Libre: Social Rojas