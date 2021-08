En la Liga Cordobesa, supuestos hinchas de Bella Vista hicieron amenazas a simpatizantes de clubes rivales

En la Liga Cordobesa se desató un escándalo luego de que se viralizara un video en el que dos personas amenazan de muerte a hinchas de otros equipos. En un primer momento se pensó que los jóvenes que aparecen con los rostros cubiertos son barras, pero todo parece indicar que se trata de dos jugadores.

En el video, que no supera el minuto, se observa a dos sujetos con la camiseta de Bella Vista, de Córdoba capital. Uno muestra un arma y gatilla, mientras que el otro exhibe las balas y lanza varias frases intimidantes: "Esto, primero que nada, es para los giles de All Boys. Para que no se vengan a hacer los locos acá el sábado, que no se vengan a hacer los fuertes como cuando jugamos el amistoso. Los vamos a hacer bosta. Acá hay balas para cualquiera".

Y continúa, cada vez más alterado, con un mensaje directo a una persona apodada Potro: “Para que no vayas diciendo que Bella Vista es cualquier cosa. Bella Vista va a ser el campeón este año. Para los giles de Lasallano, Los Andes, Villa Azalais. Primero vamos a arrancar con All Boys y los vamos a hacer bosta".

Según las fuentes policiales, estas amenazas se dieron el sábado pasado, en la previa del partido entre Bella Vista y Los Andes, por la Primera División B, que terminó siendo victoria 4-1 para los locales. Sobre el final del mismo hubo disturbios y encontronazos entre los hinchas y los propios futbolistas.

Días después del lamentable episodio, Marcelo Frossasco, presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) dejó en claro que "vamos a ser inflexibles con estos hechos de violencia e implacables ante actitudes intimidatorias de individuos marginales por lo que propugnaremos ante la Justicia la más severa de las medidas".

Además, a través de un comunicado difundido por el Gobierno de Córdoba, el funcionario sostuvo "Córdoba tiene en materia de seguridad deportiva una política de Estado reconocida en el país” y que “no puede ser empañada por el accionar de sujetos marginales cuyo único destino debe ser la cárcel".

Si bien en un primer momento se pensó que eran barras, desde la Liga indicaron esta mañana que se trata de dos jugadores de Bella Vista. "Son dos jugadores, ya se informó a las autoridades y se eleva la causa al Tribunal de Disciplina", expresó Alejandro Daniel Fernández, presidente del organismo. Y agregó en Radio Mitre que “ya se los ha identificado, resta ahora tomar las medidas".

Por otro lado, se habla de una sanción de cuatro partidos sin poder jugar en su cancha y jugarán sin la presencia de sus hinchas.

Los jugadores fueron sindicados como los autores del video