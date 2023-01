En medio del furor por el hit de Shakira, Piqué eligió su tema favorito de Bizarrap con un guiño a su ex

Un nuevo capítulo se suma a la guerra mediática que están llevando adelante el ex futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira tras su separación. Todo se agigantó en los últimos días luego de que saliera a la luz el último tema de la artista colombiana, el cual tiene dentro de su letra varias indirectas hacia el ídolo del Barcelona y padre de sus dos hijos Sasha y Milan.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con la Selección de España no esquivó al revuelo que se armó en torno al suceso y lanzó varias indirectas en sus distintas apariciones mediáticas. La última llegó durante una nueva transmisión de la Kings League, el torneo de fútbol 7 que organiza. El youtuber DjMario, en un claro guiño a lo que estaba ocurriendo, le consultó cuál era la session favorita de Bizarrap, el DJ argentino que fue el productor del último hit de Shakira y que trabajó en el último tiempo con estrellas como Nicki Nicole, Nathy Peluso, L-Gante, Duki, Anuel AA, Tiago PZL, Paulo Londra o Quevedo.

“No sé los números, de verdad. No tengo ni idea”, comenzó su relato el empresario, mientras algunos de sus compañeros en el estudio le sugerían las versiones que tenían como protagonista al argentino L-Gante. “No sé los números, te lo diría”, reafirmó. “Una que te suene que hayas escuchado”, la planteó un compañero.

Sin embargo, ante la insistencia, Piqué soltó con una sonrisa “la más reciente”. Justamente la última fue la que acaba de lanzar su ex pareja y que no para de romper récords de reproducciones a nivel mundial. Para algunos esta respuesta fue una especie de mensaje para Shakira, buscando dejar en claro que no le afectó estar en el centro de la escena de la canción. “¿La más reciente cuál es? La de Quevedo, ¿no?”, planteó uno de los presentes en el panel tratando de gambetear la polémica mientras los demás se reían.

“La idea es que entre la final y la semifinal tengamos un show musical importante. Me están ofreciendo artistas de nivel top”, había arrancado el tema previamente. “Yo te traigo uno si querés”, lanzó Agüero pícaro. “¿Es Bizarrap?”, empezaron a preguntar riéndose. “No creo...”, lanzó otro. “¡Sudamericano!”, siguió el juego Piqué cómplice.

Vale destacar que esta no es la primera indirecta hacia la colombiana de parte del español tras la ruptura de una relación de 12 años que se terminó por la infidelidad del ex futbolista del Barcelona. En medio de los mensajes se vio un detalle oculto en la patente del Renault Twingo blanco con el que el español llegó el domingo al evento de la Kings League que contó con la participación especial del Kun Agüero.

Gerard Piqué en un Twingo

Piqué arribó al Cupra Arena de Barcelona para la jornada que enfrentó a los equipos Kuni Sports y Porcinos FC a bordo del vehículo al que hace referencia la cantante en la letra de su canción: “Cambiaste una Ferrari por un Twingo”. Pero además del auto, hay otro mensaje misterioso que se volvió viral en las redes sociales.

Si se observa con detalle la matrícula del Twingo, se puede leer la siguiente identificación: 2511 MDJ. ¿A qué hacen referencia esos cuatro números y tres letras? El 2511 haría alusión a la fecha (25 de noviembre de 2022) en la cual Shakira abandonó la vivienda que compartía con Piqué y sus dos hijos, Saha y Milan. Las tres letras restantes serían la abreviatura de la frase “Me dejó”. Esta teoría causó furor en Tik Tok.

Previamente, había también lanzado una indirecta asegurando que había realizado un acuerdo con la marca de relojes Casio, como contrapartida de la letra de la colombiana que afirma: “Cambiaste un Rolex por un Casio”. Durante esa transmisión tuvo varios mensajes encubiertos al tema que se había lanzado horas antes y ya era viral, pero fue el propio Agüero el que no tuvo problemas en asegurar que las referencias de Piqué eran dirigidas a Shakira.

