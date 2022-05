En medio de las presiones, el jugador acusado de mentir sobre su nacionalidad, rompió en llanto y pidió el cambio

Byron Castillo, el futbolista que fue acusado por la Selección de Chile de haber mentido sobre su nacionalidad para defender los colores de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, se puso a llorar y pidió el cambio durante un partido de Barcelona de Guayaquil tras cometer un penal.

Se trata de una situación que no pasó desapercibida y que deja en evidencia que no está pasando un buen momento tras la polémica que se generó en torno a su caso: la Comisión Disciplinaria de la FIFA investiga la denuncia de Chile, que pide que Ecuador sea marginado del Mundial de Qatar.

Castillo, que fue titular en la derrota de su equipo ante Aucas por la Serie A de Ecuador, cometió un penal que permitió a Francisco Fydriszewski marcar el 2-0 parcial. Inmediatamente, las cámaras captaron al defensor quebrarse en llanto y solicitarle al DT que lo reemplazara. “Sácame, no aguanto más”, se pudo leer en sus labios.

El entrenador argentino Jorge Célico explicó que su dirigido no vive días sencillos. “Es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. No de ustedes, sino de los tiempos modernos. Tiene una carga emocional muy difícil de llevar. Para mí es admirable que se ponga a entrenar”, dijo en conferencia de prensa.

Y agregó: “Pasa por el tema de la federación y de la lucha que hay de si es o no es, de si fue o no fue, si hay juicio o no hay juicio, sumado a un problemita que salió ahora antes de viajar a Venezuela. Seamos un poquito más dóciles”.

“Yo cuando vi lo que le pasó me dio mucha pena, por eso no salió antes. Pedro Pablo Velasco estaba calentando desde hacía unos minutos, pero no hice el cambio porque era un golpe mortal, y de ahí viene el penal. Prefiero quedarme con la faceta del ser humano y no de pensar en un simple resultado”, cerró.

En qué consiste el reclamo de la Selección de Chile sobre Byron Castillo

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) presentó una denuncia en la FIFA contra Ecuador por la supuesta mala inclusión del jugador Byron Castillo, con el objetivo de descalificar al equipo de Gustavo Alfaro y meterse en el Mundial de Qatar 2022.

La federación chilena pidió a la Comisión Disciplinaria de la FIFA que se investigue el “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad” de Castillo.

Para la federación chilena “existen innumerables pruebas” para confirmar que Byron Castillo, quien disputó cinco partidos de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas.

Tras las acusaciones, Castillo publicó una burla en su cuenta de Instagram: “Miren el Mundial de Qatar por TV”, escribió.